Compacte klassiekers in wording kosten niet de wereld, maar probeer er maar eens eentje te vinden die in nette staat verkeert. Op deze pagina’s stellen we compacte modellen, allemaal hatchbacks uit de jaren 70 aan je voor die nog steeds betaalbaar zijn, maar in de afgelopen jaren in waarde zijn gestegen.

Indertijd maakte je met 50 pk zeker geen indruk, maar je was wel mobiel. Je hoefde papa niet om de sleutels van zijn auto te vragen, je had je eigen karretje. Bovendien hoefde je niet naar mama’s huisvrouwen-radiozender te luisteren, je had een Alpine-radio met cassettespeler en Pioneer TS 1700-luidsprekers. Maar wat is er geworden van deze bescheiden gemotoriseerde modellen? Inmiddels zijn de volkshelden van toen zoals de Ford Fiesta, de Volkswagen Polo en ook de oer-Nederlandse Volvo 343 in de afgelopen jaren duurder geworden. Maar geen nood: met vraagprijzen die onder de €10.000 liggen, zijn deze auto’s nog betaalbaar, het zijn immers geen GTI’s. We hebben de marktexperts van het Duitse Classic Data gevraagd om in kaart te brengen welke compacte modellen uit de jaren 70 het sterkst in waarde zijn gestegen. Dat levert verrassende inzichten op. Zo is de Ford Fiesta uit die periode in de afgelopen zes jaar 60 procent duurder geworden en de schattige Autobianchi A112 46 procent. Ook de Opel Kadett D, die je indertijd op elke straathoek zag staan, heeft met een gemiddelde prijs van €5.000 en een prijsstijging van 14 procent in de afgelopen zes jaar duidelijk zijn liefhebbers. Die Pioneer TS 1700 kun je altijd nog achteraf inbouwen ...

1. Ford Fiesta

1977-1983, 1.297 cc, 66 pk

De eerste kleine model Ford, dat specifiek ontwikkeld voor de Europese markt, debuteert in 1976. Tot 1983 rolt de eerste generatie Fiesta van de band, waarna er nog zeven volgen. In 2023 valt het doek. Met een lengte van slechts 3,57 meter is de oer-Fiesta echt klein, met zijn bescheiden motoren met minimaal 40 pk biedt deze Ford betaalbare mobiliteit. Na een ingrijpende opfrisbeurt in 1982 is hij er ook als XR2 met 1,6-litermotor en 84 pk.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €4.700 €7.500 60%

2. Autobianchi A112

1969-1978, 903 cc, 44 pk

Hij is nog geen 3,30 meter lang en is zoiets als een Mini-Italiaanse-stijl. Het Fiat-concern bouwt hem onder de merknaam Autobianchi, later ook als Lancia. De stadsauto blijdt maar liefst 17 jaar lang in productie (tot 1986), waarbij er circa 1,25 miljoen exemplaren van de productieband rollen in zeven verschillende series, die voornamelijk in aankleding van elkaar verschillen.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €5.000 €7.300 46%

3. Fiat Ritmo 75

1978-1982, 1.465 cc, 75 pk

De Fiat Ritmo is het Italiaanse antwoord op onder meer de Volkswagen Golf, die vier jaar na de VW op de markt komt. Met een lengte van 3,94 meter is hij liefst 23 centimeter langer dan de Golf. Hij deburteert direct als drie- en vijfdeurs, en laten we de stijlvolle Ritmo Cabrio van Bertone niet vergeten. In Spanje wordt hij vanaf 1979 verkocht als Seat Ritmo.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €3.300 €4.700 42%

4. Volkswagen Golf I

1974-1978, 1.093 cc, 50 pk

Dit model is de opvolger van de Kever en de redder van het Volkswagen-concern, waarbij Giugiaro verantwoordelijk is voor de carrosserie en Audi op technisch vlak de helpende hand biedt. De Golf groeit al snel uit tot een wereldwijd succes en een belangrijke speler in zijn segment. Onze oosterburen spreken zelfs van het ‘Golf-segment’.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €7.700 €10.400 35%

5. Volvo 343

1976-1979, 1.397 cc, 70 pk

De Volvo 343 mag je met recht Nederlands noemen. Het in het Limburgse Born gebouwde model zou oorspronkelijk als Daf 77 op de markt verschijnen, maar Volvo neemt de personenautodivisie van DAF een jaar voor de geplande introductie over. Naderhand verschijnen er diverse varianten. De enige achterwielaandrijver in dit rijtje!

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €2.800 €3.500 25%

6. Volkswagen Polo

1975-1979, 895 cc, 40 pk

De Polo komt op de markt als goedkopere afgeleide van de Audi 50, maar dat model overleeft hij met gemak. Met een lengte van 3,51 meter is de Polo van de eerste generatie extreem kort, door het lage gewicht van circa 700 kilo is het vermogen van maximaal 60 pk toereikend.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €6.000 €7.000 17%

7. Renault 14 TL

1976-1982, 1.218 cc, 57 pk

Met een lengte van 4,02 meter is de Franse compacte middenklasser bijna 30 centimeter langer dan de Golf I. Hij heeft evenals de Renault 5 kunststof bumpers, waar andere fabrikanten nog chromen bumpers monteren. Vandaag de dag is zo’n 14 zeker een charmante en lekker eigenzinnige klassieker.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €3.400 €3.900 15%

8. Simca 1100 LS

1967-1972, 1.118 cc, 54 pk

Deze voorwielaandrijver heeft al een vijfdeurs carrosserie met hatchback-achterzijde, terwijl andere fabrikanten in deze klasse daaraan nog lang niet denken. Het 3,94 meter lange model, dat vanaf eind 1979 als Talbot 1100 door het leven gaat, is daarmee een trendsetter.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €6.500 €7.400 14%

9. Opel Kadett D 1.3

1979-1984, 1.297 cc, 60 pk

De Kadett is in 1979 de eerste Opel met voorwielaandrijving. De 4 meter lange D-Kadett is zowel met een kleine achterklep, als met een grote wijd openslaande achterklep leverbaar. Hij is er ook als 4,21 meter lange stationwagon, de Kadett Caravan.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €4.400 €5.000 14%

10. Renault 4 GTL

1975-1988, 1.108 cc, 34 pk

Hele generaties rijden met deze 3,66 meter lange voorwielaandrijver, die van 1961 tot 1994 in productie is en daarbij regelmatig facelifts ondergaat. In feite is het de eerste echte hatchback! Bij alle bouwjaren is de bekende ‘paraplu-versnellingspook’ in het interieur te vinden.