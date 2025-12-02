Het was voor veel mensen vast even schrikken: vorige week werd helder dat de Tweede Kamer in heeft gestemd met een flinke herziening van de zogenoemde youngtimerregeling. Per 2027 ben je aangewezen op een minstens 25 jaar oude auto als je voor een gunstig bijtellingstarief je zakelijke auto ook privé wil gebruiken. Nu ligt die grens nog op 15 jaar, volgend jaar op 16 jaar 'om mensen even een jaartje tijd te geven om over te stappen'.

Overweeg jij om inderdaad over te stappen op een minstens 25 jaar oude youngtimer? Misschien ziet hier wat voor je tussen. We gingen op zoek naar auto's waarmee je ondanks hun leeftijd nog best aardig voor de dag kunt komen, die voor een beetje extra comfort uitgerust zijn met een automaat én die een kilometerstand hebben waar nog wat rek in zit. Diesels laten we links liggen, omdat je als zakelijke rijder natuurlijk geen gedonder wil met milieuzones. Uiteraard is het slechts een greep uit ons occasionaanbod. Hier vind je alle auto's van 25 jaar of ouder.

BMW 523i - 1999 - €6.500

We kunnen met zo'n zoekopdracht natuurlijk niet om de BMW 5-serie van de E39-generatie heen. Dat is al van jongs af aan een populaire auto onder zakelijke rijders en ook als youngtimer nog altijd. Dit exemplaar uit 1999 is fiscaal een youngtimer en blijft dat ook volgens de nieuwe regels, bovendien heeft hij nog geen heel hoge kilometerstand en het is een origineel Nederlands exemplaar. Het meest sprankelende exemplaar is het alleen niet en de vorige eigenaar nam er al snel weer afscheid van. Mocht dit 'm niet zijn; aan andere E39's is in het occasionaanbod gelukkig geen gebrek.

Alfa Romeo 166 - 1999 - €7.000

Iets duurder en véél spraakmakender is deze Alfa Romeo 166. Komt hij je bekend voor? Dat kan kloppen. We stonden recent al stil bij dit exemplaar in onze rubriek Liefhebber Gezocht. Lees daar dus vooral nog even de uitgebreide blik op deze Italiaanse schone even terug. In het licht van de nieuwe youngtimerregeling is dit in elk geval ook een interessante optie. Met deze auto heb je ongetwijfeld gelijk een leuk gespreksonderwerp als je ergens voor komt rijden.

Jaguar XJ - 2000 - €9.240

Zoek je een youngtimer die nog een stuk meer tijdloos is en pure klasse uitstraalt? Dan is deze Jaguar XJ een kijkje waard. Zeg nou eerlijk, met zo'n auto is het toch bepaald geen straf om minstens 25 jaar oud te rijden? Qua kleurstelling is deze XJ overigens wel lekker klassiek, maar dat spreekt velen ongetwijfeld juist wel aan. Ook deze 'Jag' heeft voor zijn leeftijd niet enorm veel ervaring op de weg, met 185.000 km op de teller. Houd wel rekening met wat hogere gebruikskosten.

Mercedes-Benz E240 - 1998 - €3.950

Nu we het toch over kosten hebben gehad: de goedkoopste auto bewaarden we even voor het laatst. Er is een reden dat het de goedkoopste is. Deze Mercedes-Benz E-klasse is ook de minst deftig voor de dag komende én qua reputatie ook niet de beste auto. Reken echter maar dat je hier heel comfortabel kilometers kunt vreten en dit specifieke exemplaar staat er zo te zien nog netjes bij. Leuk overigens dat de cassettespeler nog aanwezig is, maar wij zouden die toch wel even een upgrade geven. Al kan even onthaasten met een oud cassettebandje ook wel weer leuk zijn.