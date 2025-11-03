In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wil je een Lelijke Eend rijden, maar heb je een wat bescheiden budget? Overweeg dan eens een Citroën Dyane! Dit exemplaar is qua prijs lekker laagdrempelig, maar daar is ook wel een verklaring voor.

Voor een fatsoenlijke Citroën 2CV ben je tegenwoordig zomaar tien mille kwijt. Voor dat geld heb je een Dyane die haast als door een ringetje te halen is. Dat prijsverschil is interessant als je wél het 2CV-gevoel wilt en niet 2CV-geld kwijt wilt zijn. Voor 'slechts' een krappe vier mille kun je bijvoorbeeld deze Citroën Dyane mee naar huis nemen. Eentje die alleen met zijn kleurstelling al een lekker klassieke indruk maakt. Ook de uiterlijke staat van de auto draagt daaraan bij. Deze Dyane is, zoals dat wel eens wordt gezegd, dans son jus.

Strak is hij zeker niet, want van voor tot achter zit de Dyane onder de sporen van een lang leven. Niet gek ook, want het gaat om een in originele staat verkerende auto, die bijvoorbeeld ook nog nooit overgespoten lijkt te zijn. Misschien is er hier en daar wel eens aan gelast en er zijn misschien ook wel eens wat stukjes lak bijgewerkt, maar verder maakt de auto een lekker 'eerlijke' indruk. Belangrijk: grote roestplekken spotten we op de foto's niet.

De aanbieder stelt dat de Dyane sinds 2002 bij dat bedrijf bekend is en al die jaren door een liefhebbende eigenaar is verzorgd. Wij zien in de eigenarenhistorie dat de auto inderdaad vanaf 2002 lange tijd bij hetzelfde baasje is gebleven, maar na 2016 is de inmiddels 56 jaar oude Française toch echt een paar keer (al dan niet via een bedrijf) naar een ander baasje gegaan. De laatste eigenaar reed hem vanaf eind augustus van dit jaar tot een paar dagen geleden. Dat is wel érg kort. De Dyane rijdt volgens de aanbieder goed, maar we zouden er al met al niet zomaar in wegrijden. Eén ding scheelt: net als bij een Eend is het onderhoud eenvoudig en goedkoop.