In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Citroën AX is nooit een heel stoere auto geweest om te zien, maar met de GTI kon je nog best voor de dag komen. Deze Volcane doet heel hard zijn best om een soort GTI te zijn.

"Voor wie het nog sportiever wil, presenteren we de Citroën AX Volcane met een pittige 1.1-liter motor. Met dorpelverbreders, wielkuiplijsten, exclusieve sportieve stalen velgen, een sportieve bumper met geïntegreerde mistlampen, sportstuur, toerenteller en met stof en velours beklede sportstoelen een verschijning met een bijzonder actieve uitstraling." Met die woorden prees Citroën destijds de Citroën AX Volcane aan. Hier hebben we er eentje voor ons.

De Citroën AX was als Volcane inderdaad een vlotte verschijning en je zou in het voorbijgaan haast denken dat je met een AX GTI te maken had. Zo'n feest was het echter niet, al was zelfs met de 1.1 de AX echt wel een leuk vlot aanvoelende auto. Het grootste verschil met een GTI is in die zin misschien juist de prijs. Ook nu nog, want een Citroën AX GTI kost zomaar het dubbele van wat de Volcane nog op moet leveren: €2.998.

Voor een Citroën AX is dat op zichzelf best een stevige prijs, ware het niet dat we hier met een auto van doen hebben die pas 89.000 km achter de rug heeft. Het dikkere bumperwerk is weliswaar wat verkleurd, voor de rest ziet de AX er ogenschijnlijk (op wat vlekken na) ook nog wel uit als een auto met zo'n lage kilometerstand. Dat is wat waard. Wel jammer dat vliegroest de speciale wieltjes heeft gevonden, maar goed, die zijn vast met niet al teveel moeite nog wel op te knappen. Wie maakt hier weer een plaatje van?