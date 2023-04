Deze chique kleine occasions koop je voor 8.000 euro

Interactie met onze lezers vinden we erg belangrijk. Toen we enkele weken geleden drie premium compacts portretteerden (Alfa Romeo MiTo, Audi A1, DS 3) en daarop meerdere reacties binnenkwamen over het ontbreken van de Opel Adam, besloten we daarom daar wat mee te gaan doen. En ziehier: de Adam schittert vandaag op deze pagina!

Dat de Adam indertijd niet present was, ligt aan het feit dat we telkens drie occasions voor het voetlicht laten treden, en met MiTo, A1 en 3 was dat podium al gevuld. Bovendien is de Adam net een maatje kleiner en daarom beter passend bij luxemini’s als de Fiat 500 en Toyota’s iQ. Reden voor ons om niet met 12.500 euro op pad te gaan, maar met ‘slechts’ 8 mille in de knip. En zijn Adam, 500 en iQ jou niet premium genoeg? Zoek dan de opmerkelijke, van de iQ afgeleide Aston Martin Cygnet! Kost je wel een fors aantal duizenden meer …

Opel Adam 1.2 - 2014 - 59.077 kilometer - 8.425 euro

De Adam kwam veel later op de markt dan de 500 en iQ. Dat betekent dat we voor ons budget vrij jonge exemplaren vinden die echter al een behoorlijke boodschap hebben gedaan. Je kunt ook voor een maagdelijker occasion kiezen, maar dan moet je concessies doen op motoriserings- en/of uitrustingsgebied. Aldus komen we uit bij deze witte Opel Adam die met nog geen 60.000 kilometer net ingereden is. Geen Jam, Glam of Slam, maar de titelloze instapper met onder de motorkap een atmosferische, 70 pk sterke 1.2, verdeeld over vier cilinders (ooit hadden we de 1.4 als duurtester. Een branieschopper, vonden we!).

Adam meest volwassen auto

En ondanks al deze bescheidenheid vinden we de Adam het meest volwassen van ons trio. Een serieus dashboard dat opgebouwd is uit nette materialen, prettig meubilair, een strak schakelende bak, aansprekende rijeigenschappen … aan weinig is te merken dat het Opel indertijd slechts drie jaar heeft gekost om deze auto te ontwikkelen. Knap. Eigenlijk is de enige dissonant de score van vier sterren in de EuroNCAP-crashtest, daar waar 500 en iQ de volle vijf scoorden. Voordeel van zo’n jonge occasion is dat zaken als hill assist, een bandenspanningssensor en een start/stopsysteem aanwezig zijn. Voor het overige loopt deze occasion qua voorzieningen in de pas met de kleine Japanner. Wel is de Duitser een stukje groter dat zich vertaalt in meer interieur- en bagageruimte. Overigens zonder als ruimtereus door het leven te gaan, want achterin kunnen lange ritten voor volwassenen minder prettig zijn, terwijl de 170 liter bagageruimte evenmin soelaas biedt voor vakantiespullen voor vier.

De Adam zat tussen Karl en Corsa in, maar schurkte qua prijsstelling tegen die laatste aan. Of dat ermee te maken heeft, weten we niet, maar inmiddels is de Adam (net als de Karl) alweer enige tijd uit de prijslijsten verdwenen. Deze hernieuwde kennismaking toont aan dat dat best jammer is.

Signalement

Merk Opel

Type Adam 1.2

Bouwjaar november 2014

Kilometerstand 59.077

Vraagprijs € 8.425

Waar te koop? Nefkens Opel, Oirschot

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.229 cc

Max. vermogen 51 kW/70 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 115 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 170 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1 op 21,0

0-100 km/h 14,9 s

Topsnelheid 165 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Fiat 500 1.2 Lounge - 2013 - 90.153 kilometer - 7.450 euro

Het is niet moeilijk een gebruikte Fiat 500 te vinden. Op moment van schrijven staan er duizenden te koop. Van goedkoop tot bijna-nieuwprijs en voorzien van uiteenlopende kilometerstanden, gespoten in allerlei (pastel)tinten, uitgerust in verschillende luxe-gradaties, met twee- of viercilinder, gesloten dak of half-cabriolet, als razendsnelle Abarth … Uit dit omvangrijke aanbod kozen we deze Fiat 500. Ten eerste omdat de RG-224-H (sinds 2017 in Nederland, sindsdien één eigenaar gehad) met z’n donkerblauwe lak en lichtmetalen velgen er best stoer uitziet, ten tweede omdat -ie nog van de ‘oude’ vierpitter is voorzien. Dat laatste duidt al aan dat de in 2007 geïntroduceerde 500 van de Panda II is afgeleid. Die Panda had vier portieren en bood door de hoekige koets meer ruimte, terwijl de 500 duurder was. Minder voor meer: echt premium, dus! Nu is dat niet het hele verhaal, want de 500 was veel moderner (o.a. op veiligheidsgebied) én veel olijker om te zien, zowel vanbuiten als vanbinnen. Het dashboard met z’n ronde klok doet denken aan het ‘Rugzakje’, terwijl de op een schiereiland gemonteerde vijfbak de familieband met de Panda toont.

Hoge zit in de Fiat 500

Tal van andere details laten zien dat de Italianen er alles aan hebben gedaan om van de 500 een hebbedingetje te maken. 16 jaar later kunnen we stellen dat dit zeker gelukt is. Toch is niet alles goud wat er blinkt. Zo zijn wij nooit dol op het meubilair geweest: je zit sowieso al vrij hoog en dan ook nog meer op dan in de stoel. Lange ritten zijn daardoor geen pretje. Jammer, want de rijeigenschappen zijn beslist aansprekend. Ergo: voor de lange afstand prefereren wij de Adam. Daarover gesproken: net als Adam en iQ houdt de ruimte achterin niet over. De kofferbak is met standaard 185 liter eveneens bescheiden, maar toch de grootste van deze drie. En als enige mag de 500 een aanhanger trekken: geremd 800 kilo. Kan altijd van pas komen.

Signalement

Merk Fiat

Type 500 1.2 Lounge

Bouwjaar april 2013

Kilometerstand 90.153

Vraagprijs € 7.450

Waar te koop? Tom Auto’s, Rotterdam

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.242 cc

Max. vermogen 51 kW/69 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 102 Nm bij 3.000 tpm

Bagageruimte 185 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 800 kilo

Gem. verbruik 1 op 21,3

0-100 km/h 14,8 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Toyota iQ 1.0 VVT-i Comfort - 2011 - 57.223 kilometer - 7.745 euro

Tot slot een oude bekende van ons, want ooit hadden we ook een iQ als duurtestauto. Een wit exemplaar, zodat -ie al snel de bijnaam ‘Koelkast’ kreeg. Deze Toyota iQ is zwartmetallic, dus grapjes zullen wel achterwege blijven. De iQ was een auto die in ons land nooit echt potten heeft kunnen breken, want Aygo-formaat voor een Yaris-prijs. Daarmee doen we ‘m echter tekort, want de Japanners hebben van de nog geen drie meter lange dwerg een volwassen rijdende auto gemaakt die op dat punt weinig voor de Adam onderdoet. Rustig en stabiel maakt -ie z’n kilometers, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Enkel de korte wielbasis zorgt voor een direct en wat onrustig stuurgedrag tijdens parkeermanoeuvres.

Onder het kapje de bekende driepitter uit de oer-Aygo. De eenliter stort 68 pk over de voorwielen uit. Da’s op zich voldoende, maar om de uitstoot zo beperkt mogelijk te krijgen, bouwde men een vijfbak met lange verzetten in. Echt sportief is de iQ daardoor niet. Wie meer wil, is op de 98 pk sterke 1.3 aangewezen die bovendien over een zesbak beschikt.

Goed, de iQ is 2,99 meter lang. Om toch redelijk comfortabel op pad te zijn, kan de passagiersstoel ver naar voren schuiven, zodat daarachter nog een derde persoon plaats heeft. Achter de bestuurder is plek voor een kinderstoeltje of wat bagage, want de eigenlijke bagageruimte is praktisch nihil: 32 liter, net zoveel als de brandstoftank! Deze Comfort-uitvoering stond een trapje hoger dan de basis-Access, maar de uitrusting kan er best mee door: we treffen zowaar een knieairbag aan naast meer algemene zaken als (handbediende) airco, lichtmetalen velgen en een met leer bekleed stuur in een interieur waarvan het materiaalgebruik hier en daar niet meer dan redelijk is.

Met z’n lage kilometerstand en dito gewicht (820 kilo), zuinig motortje en spreekwoordelijke Toyota-betrouwbaarheid snoept van ons trio deze occasion maandelijks waarschijnlijk het kleinste bedragje uit de huishoudpot

Merk Toyota

Type iQ 1.0 VVT-i Comfort

Bouwjaar september 2011

Kilometerstand 57.223

Vraagprijs € 7.745

Waar te koop? Toyota-dealer Geelen B.V., Weert

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 998 cc

Max. vermogen 50 kW/68 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 91 Nm bij 4.800 tpm

Bagageruimte 32 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1 op 23,3

0-100 km/h 14,7 s

Topsnelheid 150 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke premium A-segmenter past bij jou?

Samenvattend: tegenwoordig moet alles politiek correct zijn (terwijl de politiek zélf lang niet altijd even correct is …), maar mogen we zeggen dat de Opel Adam - indachtig z’n modelnaam - het mannelijk equivalent is van de meer vrouwelijke Fiat 500? Hoe dan ook: de Opel is beter, de Fiat leuker. En de iQ? Die kent weinig nadelen, op z’n beperkte ruimteaanbod na - inherent aan het concept van deze mini-Toyota. Wat zou jouw keuze zijn?