Een handjevol Chinese autobouwers kijkt bij het ontwerpen van nieuwe modellen met een schuin oog naar Europese of Amerikaanse auto's. Dat lijkt bij deze BAW 212 ook het geval te zijn geweest, maar niets is minder waar. Wat wel waar is: hij komt naar Europa!

Maak kennis met de BAW 212 Pick-up. Daarin lijk je sterke designinvloeden van auto's als de Land Rover Defender, Jeep Wrangler en misschien wel de Toyota Land Cruiser terug te zien. Toch is de BAW 212 Pick-up in zekere zin een eigen ontwerp. Eerst zijn naam. Eigenlijk is '212' een merk van de Chinese autobouwer BAW, Beijing Automotive Works. De 212 Pick-up is de pick-upversie van een SUV die T01 heet en onder de vlag van 'merk' 212 wordt gevoerd. Die T01 en dus ook deze pick-up - die in China weer Explorer 01 heet - is een nazaat van de BJ212, een Chinese militaire terreinauto die in 1965 werd geïntroduceerd en nog altijd wordt gebouwd. Het is die BJ212 waar de To1 en de 212 Pick-up hun designelementen van lenen.

De BAW 212 Pick-up heeft een 2,3-liter viercilinder dieselmotor die 190 pk levert. Schakelen gaat met een achttraps automaat van ZF. Het is een bedrijfswagen met die 425 kilo in zijn laadbak kan meezeulen. Hij heeft een ladderchassis, starre assen, vierwielaandrijving en kan door rivertjes met een diepte van wel 85 centimeter rijden. Hij kan dus wel wat. Flink is hij ook: hij is 5,47 meter lang en heeft een wielbasis van bijna 3,5 meter.

De BAW 212 Pick-up wordt door het Duitse Indimo naar Europa gehaald. Indimo zit in Duitsland onder meer achter de import van Chinese merken als BAIC, DFSK, Foton en FAW. De BAW 212 Pick-up komt in Duitsland naast de 212 T01 te staan en kost er omgerekend €41.995.

We zijn in afwachting van een reactie op de vraag wat de plannen met betrekking tot de Nederlandse markt zijn.