Deze carrosserievarianten zijn verdwenen

Automerken cross-overen zich de laatste 15 jaar een slag in de rondte. Dat maakt het steeds lastiger auto’s in een hokje te plaatsen, en het leidt tot nieuwe carrosserievarianten. Een recent voorbeeld: de Peugeot 408 . Toch was het pakweg 40 jaar geleden niet veel anders. In de jaren 80 had je een uniek aanbod aan koetswerken. Dit zijn de zeven opvallendste verdwenen carrosserievarianten uit dat decennium.

De driewieler

Voortgekomen uit de Robin uit 1973, bood de Reliant Rialto sinds 1982 overdekte mogelijkheden voor wie wel een motorrijbewijs, maar geen autorijbewijs had. In de jaren 90 mocht je hem alleen nog met een autorijbewijs rijden; voor bestaande eigenaren werd een uitzondering gemaakt.

De tweedeurs sedan

Ondanks de groeiende populariteit van de compacte hatchback bleef er behoefte aan de traditionele auto met kofferbak, ook al hadden ze maar twee portieren. Het leverde pareltjes op als de Opel Corsa TR en Volkswagen Polo Classic, die eerder als Volkswagen Derby door het leven ging.

De buggy

Mensen met een actieve lifestyle kom je doorgaans alleen in brochures van saaie auto’s tegen (zie de foto van de Corsa). Vroeger gingen ze écht met hun surfplank naar het strand. In een bijpassende pleziermobiel zoals de Citroën Méhari of Ruska Super Buggy, de Nederlandse interpretatie van de Amerikaanse Meyers Manx.

De minibus

In Japan bekend als ’Kei-cars’, genoten minibusjes zoals de Suzuki Carry en Daihatsu 850 ook in Nederland kortstondig veel populariteit. Want ‘kompakt als een stadsauto maar met het laadvolume van een echte transportwagen’, zoals de Carry met zijn 37 pk sterke 0,8-liter viercilinder werd aangeprezen.

De homologatiespecial

Om mee te mogen in de rallysport moesten fabrikanten ook minimaal 200 straatversies van hun rallywapen bouwen. Met iconen als onder meer de Lancia Rally 037, de Ford RS200, de Audi Sport Quattro, de Renault 5 Turbo en Peugeot 205 T16 als plezierig gevolg.

De liftback

De liftback is de schuinere vorm van een hatchback. Hoewel er een aantal moderne auto’s voor in aanmerking komen, is de echte liftback, zoals Toyota die in de jaren 70 en 80 bouwde van de Corolla en Celica, zo goed als uitgestorven.

De Oostblokker met de motor achterin

Specifieker: de Oostblok-auto met de motor achterin en de bagageruimte voorin. In de 80’s had je natuurlijk de Skoda 105/120/130-serie en de daarvan afgeleide Rapid, maar kon je (helaas niet in Nederland) ook nog een Tatra bestellen met een dikke V8 op de achteras!