Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze Cadillac is de langste auto ooit – In het wild

Er ontbreekt wel een stukje

1
Cadillac Series 75 In het Wild
Cadillac Series 75 In het WildCadillac Series 75 In het WildCadillac Series 75 In het WildCadillac Series 75 In het WildCadillac Series 75 In het WildCadillac Series 75 In het Wild
Jan Lemkes

Wat is eigenlijk de langste auto ooit? Het antwoord staat vandaag op je scherm, dat hopelijk een exemplaar uit de categorie ‘breedbeeld’ is.

Dit, dames en heren, is een Cadillac Fleetwood Series 75. Of ‘gewoon’ Series 75, wat je wilt. Het ‘Fleetwood’ was in deze periode een label dat door Cadillac te pas en te onpas werd toegepast, maar een reguliere Fleetwood is een heel ander model. Gegarandeerd korter, bovendien, want dat geldt voor letterlijk iedere andere auto die ooit is geproduceerd. Afgezien van de creaties van enkele vooroorlogse carrosseriebouwers dan wellicht, en achteraf omgebouwde limousines tellen we ook niet mee. Het gaat hier om de titel ‘langste reguliere productiemodel’, en die gaat op basis van meerdere bronnen absoluut naar de Cadillac Series 75 van wat door Wikipedia de tiende generatie wordt genoemd. Dit was dan ook Cadillacs af-fabriek-limousine, bijna een ‘stretched limo’ maar dan zonder het ellenlange stuk niemandsland tussen voor- en achterdeur.

Cadillac Series 75 In het Wild

Wat hij wel had, was een extra hoog dak, een extra lang achterportier en daarachter nog een heel stuk, inclusief extra zijruit en een achterscherm met de lengte van een Toyota Aygo. Tel daar de toch al de weinig ruimte-efficiënte ontwerpstijl van GM in de jaren 70 bij op, en je krijgt een sedan die in alles kolderiek overmaats is. Meer dan twee meter breed, bijna anderhalve meter hoog en vooral indrukwekkend lang. Hoe lang? Aanvankelijk ongeveer 6,30 meter, maar in de loop der jaren wist Cadillac deze gigant bijna jaarlijks nog langer te maken. Deze (ooit) parelmoer witte auto is van 1974, het eerste jaar waarin ook deze Cadillac in de VS voor én achter een aanrijding met 5 mijl per uur zonder schrammen moest kunnen overleven. Daardoor werd er simpelweg een stukje plastic toegevoegd tussen auto en achterbumper en groeide deze rijdende walvis naar dik 6,40 meter. Jawel: bijna een meter langer dan een gloednieuwe Mercedes-Maybach S-klasse!

Cadillac Series 75 In het Wild

6,40 meter lang, maar er ontbreekt wel een stukje.

Het stukje dat in 1974 werd toegevoegd, is overigens ook het stukje dat hier ontbreekt. Het kunststof dat voor de ‘impact bumpers’ werd toegevoegd, weet de tand des tijds doorgaans maar slecht te doorstaan en is hier zelfs helemaal verdwenen. Ook de rest van de auto is niet bepaald in topstaat. De roest loopt hier en daar van boven tot onder over de witte lak, er ontbreken wel meer onderdelen en wie nog twijfelde of deze Cadillac wel echt zo fout was, wordt door de gigantische verchroomde wielen definitief over de streep getrokken. Toch vonden wij hem wel een ereplaatsje waard, en dat dan volledig vanwege die immense lengte.

1 Bekijk reacties
Cadillac In het wild Classic Cars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Cadillac De Ville 1958

Cadillac De Ville 1958

  • 1958
  • 98.000 km
€ 25.500
Cadillac CTS 3.2 V6 Elegance Automaat NAP / VOL-LEDER

Cadillac CTS 3.2 V6 Elegance Automaat NAP / VOL-LEDER

  • 2005
  • 262.345 km
€ 3.495
Cadillac Eldorado

Cadillac Eldorado

  • 1978
  • 38.888 km
€ 24.950

Lees ook

Op Zoek Naar
Foute Amerikaanse occasions voor Op Zoek Naar

Voor zo weinig rijd je als een rapper: Escalade en Hummer voor €15.000

Autotest
Cadillac Lyriq

Test: Cadillac Lyriq - Ook deze elektrische Cadillac slurpt flink wat energie

Nieuws
Cadillac Elevated Velocity

Cadillac Elevated Velocity: luxe elektrische terreinbeul

Nieuws
Cadillac Optiq-V

Cadillac Optiq-V: 530 pk voor kleinste elektrische cross-over

Nieuws
Cadillac Vistiq

Cadillac verdubbelt Europees aanbod met nieuwe EV

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.