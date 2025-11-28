In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wie denkt aan Amerikaanse auto’s van een decennium of vier, vijf geleden, ziet waarschijnlijk een enorme slee voor zich. Vol hout, leer, chroom en dikke wielen eronder. Deze Buick Century doet het wat dat betreft rustig aan.

De voorwielaangedreven Century kwam zo’n negentig jaar geleden de Amerikaanse automarkt versterken met een 94 pk sterke 3.8 V8 in de neus. Tegenwoordig vinden we dat vermogen ronduit weinig en al helemaal voor een motor met die cilinderinhoud, maar in die tijd maakte je indruk daarmee. In het begin stond het model in het hogere segment onder de duurdere Limited en Roadmaster. Na het verdwijnen van de Skylark in 1998, was de Century de goedkoopste sedan van Buick en moest hij de Regal, LeSabre en Park Avenue boven zich dulden. In Nederland is hij nooit verkocht.

De beige Century uit 1999 die we vandaag voor ons hebben is van de zesde en laatste generatie. Het is gewoon een Buick Regal maar dan goedkoper en kenmerkt zich vooral door een gestroomlijnd ontwerp. Eveneens kenmerkend bij dit exemplaar is de strip die over de portieren boven de deurgrepen loopt. Het meest uitbundige aan deze generatie is de achterlichtpartij. Hout en chroom zijn op deze Century niet aanwezig en ook de wieldoppen schreeuwen niet om aandacht. Lederen bekleding zit er wel in, zo kunnen we zien op de foto’s. Hij weegt 1.510 kilogram en de 3.1 V6 onder de kap levert een bescheiden 162 pk. Het model doet ondergetekende en profil wel wat denken aan de tweede Opel Omega. Dat is niet erg vreemd, want Opel was tot 2017 net als Buick onderdeel van General Motors. Die generatie Omega was er trouwens ook als Cadillac Catera.

De door forummer MCW 41 gespotte Buick staat er behoorlijk netjes bij, ondanks twee kleine krasjes op het bestuurdersportier. Twee van de vorige eigenaren hebben dan ook heel wat jaren plezier gehad van deze ingetogen Amerikaan. De vijfde en huidige eigenaar rijdt er al bijna vier jaar mee. We hopen dat ook hij dat met plezier doet.