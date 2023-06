Deze brute achtcilinder sportwagens koop je voor € 20.000

Nadat we vorige week op de rationele toer gingen met drie Duitse compacte zevenzitters (Ford Grand C-Max, Opel Zafira Tourer, Volkswagen Touran), gaan nu alle remmen los. Letterlijk, want met 20.000 euro in de knip zoeken we een achtcilinder sportwagen! Zo lang het nog kan (en mag!) genieten van het gebrul, voordat het EV-gezoem het stokje overneemt. Om de V8-symfonieën diep tot ons door te laten dringen, kiezen we drie open topsporters.

Omdat we een tijdje geleden al een Jaguar XK en een Maserati Coupé in de occasionzoektocht hadden en onlangs in ons magazine (AW24) een gebruikte BMW 645 Ci werd getest, laten we deze jongens buiten beschouwing. Daarnaast vinden we Lexus’ SC en de Mercedes-Benz SL meer luxe cruisers dan echte sportwagens, zodat we deze eveneens overslaan. Wat blijft er dan over?

Chevrolet Corvette Coupé - 1998 - 235.535 kilometer - 19.900 euro

Nou, een van de meest beroemde sportwagens aller tijden: de Chevrolet Corvette! Diens geschiedenis gaat helemaal terug tot 1953, waardoor het een van de oudste nog bestaande modelnamen is. Sinds dat jaar zagen acht generaties het levenslicht, de een aantrekkelijker dan de ander als het gaat om styling, vermogen en/of imago. Niet alle generaties werden hier verkocht, maar via grijze import was veel mogelijk. Met 20 mille komt een vroege C5 binnen bereik, zoals deze Chevrolet Corvette.

Officieel een Coupé, maar dankzij het uitneembare glasdak is de dikke achtpitter, wiens uitlaatgassen via vier centraal geplaatste, vuistdikke stortkokers ontsnappen, goed te horen. Eigenlijk is het jammer dat we ditmaal 20 mille te besteden hebben: voor enkele duizendjes méér komen we namelijk C5’s tegen die nog maar half zoveel kilometers hebben gedraaid. Daarbij komt dat de 74-PS-NL (november 1998, sinds oktober 2004 in ons land) hier al 8 eigenaren versleten heeft. Aan de auto is dat overigens niet te zien.

Foto’s tonen een keurig in- en exterieur, allebei uitgevoerd in sinister zwart. En wat de kilometerstand betreft; als aandrijving dient de aloude 5.7, in dit geval gekoppeld aan een traditionele viertraps automaat. 344 pk betekent een specifiek vermogen van 60 pk per liter, dus het enorme blok heeft het nooit zwaar (gehad) - wel altijd dorst! Leren bekleding, een headup display, elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, cruise control … Klinkt luxe en comfortabel - de C5 laat zich in de stad gewillig berijden. Op de buitenweg schakel je de traction control uit en is het spelen geblazen, mede dankzij de prettige gezichtsverdeling (de automaatbak is tegen de achteras geplaatst). En ja, een qua prijs en bouwjaar vergelijkbare Porsche 911 (996) mag strakker aanvoelen en een hoogwaardiger interieur hebben, de C5 met z’n door-en-door beproefde krachtbron is betrouwbaarder dan de eerste generatie watergekoelde zescilinders. Het uiterlijk is een gevalletje love or hate it.

Signalement

Merk Chevrolet

Type Corvette Coupé

Bouwjaar november 1998

Kilometerstand 235.535

Vraagprijs € 19.900

Waar te koop? Auto Walinga BV, Heerenveen

Technische gegevens

Motor V8, 5.666 cc

Max. vermogen 253 kW/344 pk bij 5.400 tpm

Max. koppel 483 Nm bij 4.200 tpm

Bagageruimte 187 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 7,6

0-100 km/h 5,0 s

Topsnelheid 281 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Mustang Convertible GT - 2006 - 135.981 kilometer - 19.950 euro

Wat we hierboven over de Corvette schreven, geldt in grote lijnen tevens voor rivaal-uit-eigen-land Ford Mustang. Al is een Mustang nog wel iets meer een concurrent voor een Chevrolet Camaro. Het eerste galopperende paard verliet in 1964 de productielijn, tegenwoordig zijn we toe aan generatie zes, daarbij de EV niet meegerekend. Ook hier was de ene modellijn geliefder dan de andere, eveneens vanwege styling, vermogen en/of imago, en evenmin waren alle generaties in ons land te koop.

Zoals deze vijfde generatie Ford Mustang. Toch is de 12-SL-FR destijds nieuw in ons land geleverd (grijze import). Daarmee houden de overeenkomsten wel op. De Ford is veel jonger, heeft minder gereden en kan met een beetje inschikken vier personen vervoeren. Opmerkelijk: de RDW rept van twee eerdere eigenaren, Finnik van 8!

Al bij de eerste aanblik zie je dat deze topless-Mustang evenmin een doetje is: zwart, twee rode banen die over de gehele carrosserie aangebracht zijn, stoer spoilerwerk, twee flinke afvoerbuizen … Het knalrode lederen interieur is evenmin voor bescheiden mensen geschikt. Een en al maakt de Mustang wellicht een iets minder serieuze sportwagen dan de Corvette - neem alleen al de keuze uit 125 verschillende kleuren dashboardverlichting voor het in retro-stijl opgebouwde instrumentarium! Toch levert de 4.6-V8 stevige prestaties: bijna net zo snel op de 100 als de Corvette. De topsnelheid is wel flink lager, de benzinedorst is ook een stukje minder.

Ander voordeel van de jongere Ford ten opzichte van de oudere Chevrolet is dat -ie meer up to date is qua luxe- en veiligheidsvoorzieningen. Niet dat er niet met de Mustang te spelen valt: ook hier is de traction control uit te schakelen en dan wil de achterwielaangedreven Ford best z’n kontje laten zwieren als er ‘ns goed gespeeld wordt met alle 300 paarden die de V8 op de been brengt. Al met al lijkt de Mustang iets veelzijdiger dan de Corvette (er mag zelfs een bescheiden aanhangertje achter!), als sportwagen is die laatste toch wat serieuzer.

Signalement

Merk Ford

Type Mustang Convertible GT

Bouwjaar februari 2006

Kilometerstand 135.981

Vraagprijs € 19.950

Waar te koop? Hartog Autostudio, Tiel

Technische gegevens

Motor V8, 4.606 cc

Max. vermogen 224 kW/305 pk bij 5.750 tpm

Max. koppel 434 Nm bij 4.500 tpm

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd 453 kilo

Gem. verbruik 1 op 8,5

0-100 km/h 5,6 s

Topsnelheid 230 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

TVR Chimaera 400 - 1996 - 52.409 mijl - 19.950 euro

Met 235 pk is deze TVR Chimaera het zwakst gemotoriseerd van de drie geportretteerde occasions. EV-rijders zullen er wellicht om gniffelen, maar vergis je niet: dit is een bloedserieuze sportwagen die absoluut een vaardige hand vereist! Verantwoordelijk daarvoor is het relatief lage gewicht van de auto: net iets meer dan 1.000 kilo.

En hoe komt dat? Nou, onder meer door afwezigheid van allerhande onnodige fratsen: geen airbags, geen ABS of andere (elektronische) veiligheidsnetten! Je staat er helemaal alleen voor als je met dit monster (een chimaera is een wezen uit de Griekse mythologie, bestaande uit leeuwenkop, geitenlijf en slangenstaart!) de weg op gaat. Als wij ‘ns een TVR onderweg tegenkomen, dan zijn we vol bewondering voor de bestuurder: die durft! En voor de auto: de Chimaera is erg fraai, op en top Brits (zowel in goede - leer, hout, fraaie klokjes - als in minder goede zin - de afwerking van auto’s van dit soort kleine Britse merkjes is vaak maar zozo) én zeldzaam.

De 48-KBV-6 is 27 jaar oud, heeft met 52.409 mijl (83.854 kilometer) toch nog maar weinig ervaring en komt oorspronkelijk uit het thuisland (Engelse kentekenplaten zijn aanwezig!). Dat betekent: rechtsgestuurd en dus uiteraard links van je het ultrakorte, maar strak schakelende pookje van de vijfbak. Toch is niet alles basic: stuurbekrachtiging zit erop, net als elektrische ramen. Rijd je door een tunnel, raampjes naar beneden, terugschakelen en gassen. Wat een sound! Rijd je vanuit stilstand weg, doe dat dan met beleid. Teveel gas levert trillende winkelruiten, smeltend wegdek en onthutste voorbijgangers op. Echt een auto voor de barre man of vrouw. Bovendien een auto - we zeiden het al - die zeldzaam is. Deze occasion betreft een consignatieverkoop, de vraagprijs van 20 mille lijkt ons prima. Want deze Chimaera zal niet meer in waarde dalen, eerder stijgen.

Signalement

Merk TVR

Type Chimaera 400

Bouwjaar juni 1996

Kilometerstand 83.854 (52.409 mijl)

Vraagprijs € 19.950

Waar te koop? Autohuis Helwig, Stolwijk

Technische gegevens

Motor V8, 3.952 cc

Max. vermogen 176 kW/235 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 367 Nm bij 4.500 tpm

Bagageruimte 275 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 8,3

0-100 km/h 5,2 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze open achtcilinder sportwagens past bij jou?

Ditmaal twee Amerikanen en een Brit. Niet onlogisch: een V8 is daar veel gebruikelijker dan hier. Maar wat wordt het? De karaktervolle, maar veeleisende TVR Chimaera, de Chevrolet Corvette met z’n fraaie historie of de Ford Mustang die van de drie het meest allround is, maar daardoor wat minder hardcore? Of toch liever iets van BMW, Jaguar, Lexus, Maserati of Mercedes-Benz? Laat het ons weten!