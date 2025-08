Brabus, een gerenommeerd bouwer van extreem snelle en luxueuze sport- en terreinwagens, begeeft zich met de Big Boy op een zijweg. Het model is in alles extreem, zelfs als het om de topsnelheid gaat… We lieten hem je al eerder zien , nu weten we ook wat deze mega grote camper gaat kosten.

Op papier doet deze Brabus de harten van autoliefhebbers meteen sneller kloppen, ook al heeft hij een dieselmotor: een cilinderinhoud van 12,8 liter, een vermogen van 530 pk en een trekkracht van 2.600 Nm. Met zulke waarden ben je de koning in elke kroeg – totdat je naar de topsnelheid kijkt en je je ogen nauwelijks kunt geloven: 90 km/h. Het grote, zwarte apparaat dat vandaag voor ons klaarstaat voor een nadere kennismaking, is daarmee met afstand de traagste Brabus aller tijden. Maar bij wijze van uitzondering gaat het bij de autoveredelaar uit het Duitse Bottrop deze keer niet om het rijden, maar vooral om het stilstaan. Dit is tenslotte geen getunede personenauto, maar de eerste camper van Brabus. En zoals altijd namen ze daar geen genoegen met compromissen; het voertuig draagt de naam ‘Big Boy’ met verve. Want als basis diende niet een bescheiden Mercedes V-klasse of Sprinter, maar de Actros. Inderdaad, een enorme vrachtwagen. Op het drieassige chassis heeft Brabus samen met de Belgische specialist STX Motorhomes een opbouw geplaatst die wat luxe betreft nauwelijks is te overtreffen.

Twee elektrisch uitschuifbare modules

Omdat ruimte uiteindelijk de ultieme vorm van luxe is, zijn er aan elke kant van de camper twee elektrisch uitschuifbare modules geplaatst, waarmee het woonoppervlak van de twaalf meter lange truck toeneemt tot meer dan 30 vierkante meter. Zodoende kun je voor het 1,60 meter brede tweepersoonsbed in het separate gedeelte helemaal achterin nog een aardig dansje maken of bijvoorbeeld yoga beoefenen. Maar voordat je achterin je privé-toevluchtsoord bereikt, kom je – nadat de deur heel deftig per vingerafdruk is ontgrendeld – eerst in een ruime woonkeuken. Uitkijkend over de cockpit heb je dankzij de enorme voorruit een riant zicht naar voren. Heb je genoeg gezien, dan kun je in tegenovergestelde richting neerploffen op een grote bank en kijken naar een 43-inch scherm waarop dankzij Starlink de wereld van het digitale entertainment toegankelijk is. Ja, ook als de Big Boy onderweg is.

Hoekbank, keukenblok, wijnrek met klimaatregeling

De gasten kunnen zich comfortabel nestelen op een hoekbank. Aan de linkerkant bevindt zich een keukenblok dat in een luxe villa zeker niet zou misstaan; het bevat een vaatwasser, een koelkast, een vriezer en zelfs een wijnrek met klimaatregeling. Vanuit deze ruimte kom je via de met natuursteen afgewerkte sanitaire ruimte, die een enorme wastafel, een separaat toilet en regendouche bevat, in de slaapkamer. Daar is voor het bed een tweede 43-inch televisie geplaatst en vind je er meer kastruimte dan in de meeste hotelsuites. De indeling is op zichzelf niet uniek. Wat de Brabus wél bijzonder maakt, is de finesse op het gebied van kleuren en materiaalkeuze, omdat die is geïnspireerd op de auto’s van Brabus. Zodoende spot je overal sierlijsten van koolstofvezel, zorgvuldig gestikt leer en Alcantara en donkere consoles. En natuurlijk hebben de designers ook een paar bijzondere details aangebracht, zoals de lamellen die in het vacuümgedeelte van de dubbele beglazing zijn verwerkt en als bij toverslag openen en sluiten en daar absoluut stofvrij blijven. Of neem het automatische stofzuigsysteem, dat met onderdruk werkt en waarvoor in elke hoek een aansluiting is.

Lekker hoog zitten

De bestuurder moet wel genoegen nemen met de standaardmotor, maar met een zescilinder turbodiesel van bijna 13 liter kun je je niet tekortgedaan voelen. Je zit letterlijk verheven boven het andere verkeer op een luchtgeveerde stoel en bekijkt de wereld daar vanaf een hoogte van 2,50 meter – zelfs de grootste SUV’s worden dan speelgoedauto’s. Onderwijl bestuur je de zwarte kolos evengoed met je pink en je grote teen, want meer is er niet nodig om van dit onroerend goed een roerend goed te maken. Natuurlijk moet je wel een beetje rekening houden met de proporties en ook goed vooruitkijken. De Big Boy is nu eenmaal wat groter dan gemiddeld, om het voorzichtig te zeggen. De draaicirkel is evenmin gering en ondanks het luide gesis van het met druklucht werkende remsysteem komt hij uiteraard niet zo snel tot stilstand als de supersportwagens uit dezelfde stal.

Wasmachine en droger

Hoewel Brabus deze keer de motor en het onderstel met rust heeft gelaten, komt de bestuurder er niet bekaaid vanaf. Natuurlijk zit hij of zij in een cabine die is afgewerkt met leer en andere verfraaiingen, glijdt de blik over koolstofvezel consoles en is er hifi-geluid beschikbaar uit een audio-installatie die zelfs het geluid van de dikste dieselmotor overstemt. Wat de Big Boy aan rijdynamiek mist, compenseert hij met uiterlijk vertoon. Aan de buitenkant is hij, zoals elke Brabus, verfraaid met koolstofvezel en chroom, en ook zonder sportuitlaat gaat deze diesel heus niet ongemerkt voorbij. Naast de luxueuze ambiance en de op maat gemaakte inrichting zijn er ook volop systemen aanwezig die voor comfort aan boord zorgen; van de zonnepanelen op het dak tot de generator, van het waterzuiveringssysteem tot de standkachel en van het klimaatsysteem tot de wasmachine en droger in het souterrain.

40 liter diesel per 100 kilometer

Ruimte als in een vakantieappartement, luxe als in een vijfsterrenhotel en bovendien een uitstraling die elke andere camper in de schaduw zet: natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan. Het bedrag van ongeveer €100.000 voor het kale chassis is nog maar het begin. Want als het team in Bottrop na een paar maanden klaar is met alle modificaties, staat er uiteindelijk een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro op de factuur. Let wel, dan hebben we het nog niet over de Nederlandse belastingen gehad. Daar komt nog bij dat de Big Boy een grote dorst heeft; reken op 40 liter diesel per 100 kilometer. En vergeet niet de paar duizendjes die je kwijt bent aan het behalen van een groot rijbewijs, want dat je heb je nodig om de in beladen toestand 30 ton zware Big Boy te mogen besturen. Maar rijden is in dit geval feitelijk een bijzaak. Wie zich hem kan veroorloven, laat het rijden aan het personeel over. Sowieso verwachten ze bij Brabus niet dat de Big Boy wordt ingezet voor vakantietrips en dat hij de campings aan de Côte d’Azur of de Costa Brava zal aandoen. Nee, hij is eerder bedoeld als onderkomen voor VIP’s bij grote evenementen. Brabus denkt daarbij aan tennistoernooien, de paardensport, filmproducties en natuurlijk de racerij. De ongewone nieuwe bescheidenheid van zijn bouwer op het vlak van prestaties wordt daar meer dan gecompenseerd. En als je toch eens los wilt gaan op de autobahn, dan koop je er toch een Brabus Rocket GTS bij? Na amper meer dan 20 seconden heeft die auto al meer dan 300 km/h op de teller staan. De Big Boy is dan nét uit de startblokken.