Deze BMW X1 was de enige in zijn segment met een zescilinder

Compacte SUV’s hebben vrijwel altijd ‘gewoon’ een drie- of viercilinder aan boord, tenzij ze elektrisch zijn uiteraard. Rond 2010 monteerde BMW echter gewoon een dikke zescilinder lijnmotor in de X1 en zo’n X1 koop je nu voor een relatief klein bedrag.

Een zescilinder in een X1? Anno 2026 is het absoluut ondenkbaar. De X1 is al twee generaties lang een voorwielaandrijver en op dat platform levert BMW überhaupt geen zespitters, nog afgezien van het feit dat zo’n grote motor in zo’n groot model toch al ongebruikelijk is. De eerste X1 was echter nog gewoon een (in beginsel) achterwielaandrijver, gebaseerd op het platform van de toenmalige 1-serie. De E84 verscheen in 2009 en was meer cross-over dan SUV, maar mooi wel een (iets) ruimer alternatief voor die wel erg krappe 1-serie. Dat je voor hetzelfde geld ook een fijne en nog ruimere 3-serie Touring had, vergeten we dan maar even.

Die eerste X1 was dus een achterwielaandrijver en had de motor niet dwars, maar in lengterichting voorin. Wie er oog voor heeft, ziet dat meteen. Ondanks zijn compacte en ietwat hoge koets heeft de X1 klassieke BMW-proporties, met een zeer korte overhang aan de voorzijde, een lange neus en dus een grote afstand tussen vooras en voorportier. Wie dat nog niet genoeg ‘klassiek BMW’ vond, kon hem zelfs met een zescilinder-in-lijn bestellen. In Amerika had je hem zelfs met de brute 35i-turbomotor met dik 300 pk; in Europa hielden we het bij de 258 pk sterke en atmosferische 28i. Nog altijd meer dan zat en bovendien van een verfijningsniveau dat je met een viercilinder alleen in je dromen haalt.

Dat die 28i’s nieuw niet bepaald populair waren in Nederland, laat zich raden. Toch vonden we vandaag een prachtig en origineel Nederlands exemplaar. De relatief hoge kilometerstand van dik 250.000 is een nadeel, hoewel het per jaar eigenlijk wel meevalt voor een auto uit 2010. De eerste eigenaar van de 21-LGN-8 vinkte vrijwel de hele optielijst aan. We noteren sportstoelen, beige leer, een panoramadak, xenon en een uitgebreid infotainmentsysteem. Het geheel werd op chique wijze aangekleed en ingevuld. Geen M-pakket dus, maar een klassieke kleurstelling met zilverkleurige accenten en helder glas. Inpakken en meenemen dus, en dat voor €8.495.

Of een van de andere X1 28i’s van deze lichting natuurlijk, want in totaal staan er op het moment van schrijven zeven te koop met deze motor.