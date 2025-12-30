In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Indertijd moest deze BMW 7-serie maar liefst zo'n 90.000 gulden kosten. Een enorme sloot geld voor een auto, zeker toen. Dan mag je ook verwachten dat hij even meegaat. In dit geval is dat wel gelukt!

Vooral de BMW 7-serie van de E38-generatie wordt vaak geprezen om zijn tijdloosheid, maar ook deze E23 kon er wat van. Het was de opvolger van de E3, die haast een ietwat Italiaans voorkomen had. De E23 oogde wat Duitser, maar nog steeds met een tijdloze charme. Bedenk je eens dat dit model alweer bijna vijftig jaar op de markt kwam! Zo oud is dit exemplaar niet. Deze door AutoWeek-forumlid Rutger DC gespotte 732i komt uit 1986. Het laatste jaar van deze generatie.

Hoewel het dus een heel 'jonge' E23 is, is ook deze auto dus alweer bijna veertig jaar oud. Dat zie je er in elk geval niet aan af. Het lijkt zo op basis van de foto's een mooi bewaarde auto en hij oogt nog lekker origineel. Hier is liefhebberij aan te pas gekomen. Zo'n 732i is overigens een relatief normale 7-serie, je had ze veel 'dikker', maar hiermee kwam je al niets tekort. In zijn scherp gelijnde neus ligt een 3.2 zes-in-lijn die 197 pk naar de achterwielen stuurt. Genoeg om in 8,6 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten en een topsnelheid van 208 km/h te bereiken. Mits je de vijfbak had, natuurlijk. Deze 732i heeft een automaat en die haalt er wat vaart uit. De sprint naar 100 km/h is daarmee in 10,5 seconden achter de rug en bij 202 km/h houdt het versnellen op. Nog altijd prima, zeker voor die tijd.

Deze in maart 1986 nieuw in Nederland geleverde 732i is volgens onze gegevens nu ruim 3,5 jaar bij zijn huidige eigenaar. Die heeft er ongetwijfeld geen €40.000 voor betaald. In ons occasionaanbod treffen we twee generatiegenoten te koop aan. De iets milder gemotoriseerde 728i uit hetzelfde bouwjaar moet €15.750 opleveren, een één jaar oudere 740i staat te koop voor krap 17 mille.