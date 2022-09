Deze legendarische records kan Max Verstappen dit jaar pakken

Max Verstappen beleeft zijn met afstand meest dominante seizoen in de Formule 1. De Nederlander boekte al elf overwinningen, waarvan vijf in de afgelopen vijf races. Hij is hard op weg naar enkele bijzondere F1-records.

Max Verstappen is pas 24, maar heeft al wat speciale Formule 1-records op zijn naam staan. Met een leeftijd van 17 jaar was hij (en dat zal vanwege aangepaste regels ook blijven) de jongste Formule 1-coureur ooit die meedeed aan een GP en de jongste ooit die WK-punten haalde. Verder geldt hij nog als de jongste coureur die ooit een race leidde, op het podium kwam en een race won. Dat gebeurde allemaal bij de GP van Spanje van 2016. In 2021 werd hij de jongste coureur die ooit een 'Grand Slam' scoorde, toen hij in Oostenrijk pole haalde, de race won na constant aan de leiding te hebben gelegen en ook nog de snelste ronde pakte. Ook werd hij vorig jaar de recordhouder met de meeste podiumplaatsen in één seizoen (18 stuks). Dit jaar kan hij daar enkele nóg specialere records aan toevoegen.

Meeste overwinningen

Met elf overwinningen op zak en nog zes races te gaan kan Max Verstappen namelijk de coureur met de meeste overwinningen ooit in één seizoen worden. Als hij nog twee GP's wint, staat hij op gelijke hoogte met Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013). Dat is zeker geen onrealistisch scenario. Mocht hij nog drie races winnen, dan heeft hij het record te pakken. Daarbij helpt het natuurlijk wel dat het huidige seizoen ontzettend lang is, maar alsnog zou het een bijzondere prestatie zijn. Op dit moment staat Verstappen al op de gedeelde derde plaats wat betreft het aantal overwinningen. Schumacher won in 2002 elf races, Lewis Hamilton deed dat in 2014, 2018, 2019 en 2020.

Meeste opeenvolgende overwinningen

Mocht Max Verstappen de komende vier races winnen, dan heeft hij niet alleen het recordaantal overwinningen ruim in handen, maar komt hij qua opeenvolgende overwinningen op gelijke hoogte met Sebastian Vettel. Die heeft nu nog dat record in handen, omdat hij in 2013 negen races op rij won. Verstappen moet dus de komende vijf races winnen om recordhouder te worden.

Hoogste winstpercentage

Verstappen heeft ook nog een kans om het hoogste winstpercentage ooit te halen. Dat wordt wel wat lastiger. Om dat te halen, moet hij alle resterende races winnen. Dan zou hij 17 van de 22 races hebben gewonnen en op een nooit eerder vertoond winstpercentage van 77,27 procent uitkomen. Wint hij er nog vijf, dan komt hij op de tweede plaats qua winstpercentage. Met nog vier overwinningen komt hij op plaats vijf uit.