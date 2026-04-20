Deze bijzondere elektrische Ford bleef lang onopgemerkt

Terwijl Ford met modellen als de Mustang Mach-E en de F-150 Lightning al aardig serieuze stappen op EV-gebied wilde zetten, werd er achter de schermen gewerkt aan een auto die Ford écht als grote EV-speler moest gaan neerzetten. Een studiemodel met techniek waar je als EV-bouwer mee aan kunt komen. Niemand minder dan Fords recent vertrokken EV-topman Doug Field blijkt die auto al een hele tijd gewoon op zijn LinkedIn-account te hebben staan, zo bericht The Drive, dat van Ford de bevestiging kreeg dat het inderdaad om een experimenteel elektrisch vlaggenschip van Ford gaat.

The Drive wist er van alles over los te peuteren bij Ford. Zo gaat het om een model met drie zitrijen en waren er productieplannen waar in 2024 al een streep doorheen ging. Dat betekent echter niet dat het helemaal voor niets is geweest, want volgens Ford gaan we wel degelijk nog invloeden van dit studiemodel terugzien in elektrische Fords. De zevenzitter had goed moeten zijn voor dik 560 km volledig elektrische actieradius. Er wordt ook gesproken over een nog groter totaal rijbereik van bijna 890 km, waarschijnlijk dankzij een range-extender. Bijladen van de niet nader gespecificeerde accu moest met 160 km per zes minuten gaan.

Als deze waarden een belofte zijn voor wat er in een nieuwe lichting elektrische Fords mogelijk wordt, dan is het op zich veelbelovend. Tegelijkertijd zit Ford nu juist in een fase waarin zijn elektrische ambities wat lijken te verschuiven. Zoals gezegd is Doug Field weg en gaat ook de door hem geleide elektrische divisie van Ford op de schop. De Model e-geheten EV-tak gaat op in de bredere nieuwe afdeling Product Creation and Industrialisation. Het werk aan een nieuw EV-platform gaat onverminderd door en een middelgrote pick-up wordt Fords eerste model op de Universal EV Platform geheten basis. Daarin zien we dus mogelijk ook nog invloeden van deze tot nu onopgemerkte aalgladde Ford terug.