Deze auto's zijn niet door mensen getekend

Een nieuwe auto tekent zich zomaar niet. Althans, vooralsnog niet. Dat verandert mogelijk in de toekomst door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Het Engelse Leasecar heeft in een jolige bui een slim stukje software de opdracht gegeven om van tien in het Verenigd Koninkrijk populairste nieuwe personenauto's nieuwe generaties te laten tekenen. Is dit de toekomst?

Het ontwikkelen van een nieuwe auto kost geld. Heel veel geld. Fabrikanten besteden miljoenen, zo niet miljarden aan de ontwikkeling van een compleet nieuwe auto. Het gros van de kosten gaat zitten in de technische ontwikkeling, maar vlak ook de kosten niet uit die gemoeid zijn met het designtechnische plaatje. Veelal zitten meerdere internationale designteams langdurig druk te schetsen en aan kleimodellen te boetseren. Kan kunstmatige intelligentie de functie van auto-ontwerpers (gedeeltelijk) overnemen?

Waarschijnlijk niet. Kunstmatige intelligentie baseert zijn creaties namelijk op wat al bestaat en dat betekent dat de ontwerpen die AI creëert vaak weinig nieuws met zich mee brengen en vooral mengelmoesjes van bestaand design zullen zijn. Wél kan AI ongetwijfeld een helpende hand bieden. Door slimme algoritmes getekende auto's kunnen altijd als inspiratiebron dienen.

Het Engelse Leasecar heeft AI de opdracht gegeven om nieuwe generaties te tekenen van wat momenteel in het Verenigd Koninkrijk populaire nieuwe auto's zijn. Dat levert opvallende creaties op, digitale auto's waarin je designelementen van bestaande auto's tegenkomt.

Opel Corsa

In de 'AI-Corsa' zien we in de vormgeving van de grille en van opzij bezien invloeden van Opels van met name de vorige generatie. Zo zie je maar dat AI zich baseert op wat er al is. Geen Opel Vizor dus voor deze door eentjes en nulletjes voorgestelde nieuwe Corsa.

Nissan Qashqai

Wordt de nieuwe Qashqai? Vast niet. Terwijl Nissan de V-Motion-grille langzaam maar zeker afzwakt, heeft deze computergegenereerde auto juist een heel heftige incarnatie ervan in zijn smoelwerk. Als je ons had verteld dat dit een nooit getoonde concept-car van Nissan uit 2017 was, hadden we daar geen vraagtekens bij gezet.

Ford Puma

Is dit de onheilige liefdesbaby van een Ford Puma en de Hyundai Prophecy Concept? Nee, volgens een algoritme is dit de volgende generatie Ford Puma. Interessant: de AI heeft van de nieuwe Puma een driedeurs gemaakt. Er zijn op internet immers genoeg foto's te vinden van de voorganger van de huidige cross-over Puma...

Kia Sportage

Ook deze nieuwe Kia Sportage zoals de software zich die voorstelt is bepaald geen nieuw ontwerp. We vinden er een inmiddels niet meer in deze heftigheid toegepaste tigernose-grille in en de raampartij doet denken aan die van de vorige generatie Sportage.

Nissan Juke

De Nissan Juke van de volgende generatie wordt net als de nieuwe Puma een driedeurs cross-over met een coupé-achtige daklijn. Zou AI hier iets op het spoor zijn? Wij denken van niet, maar zouden de komst van een dergelijk model alleen maar toejuichen.

Hyundai Tucson

Net als voor de voorgestelde Kia Sportage geldt voor deze Hyundai Tucson dat -ie niet helemaal aansluit op het huidige designtaal. Leuk detail zijn de 'digitale' buitenspiegels.

Tesla Model Y

Met de voorstelling van de volgende generatie Tesla Model Y wist de AI niet helemaal wat hij, zij of het daarmee aan moest. We zien namelijk vooral een Model Y, maar dan met plattere kijkers en een bredere neus. Verkeerd oogt het overigens niet, al oogt de plaatsing (en de vormgeving van) de zijspiegels wat onnatuurlijk.

Mini

Een vleugje Smart #1 en een stevige dosis Mini Rocketman: dat is de Mini van de volgende generatie. Inmiddels weten we al lang dat daar precies niets van klopt. Zou jij wel een mini-Mini zoals deze op de weg willen zien?

Volkswagen T-Roc

Voor de nieuwe T-Roc heeft de zielloze tekenmeester zich ogenschijnlijk laten inspireren door oude studiemodellen van Volkswagen zoals de T-Prime GTE (Touareg) en Cross Coupé GTE Concept. Inderdaad: concept-cars van inmiddels zo'n zeven jaar geleden.

Ford Fiesta

Vond jij de huidige generatie Ford Fiesta voordat hij gefacelift werd sterk lijken op z'n voorganger? Daar ben je niet alleen in, zo lijkt het. Het stukje AI denkt dat Ford dat trucje bij de volgende generatie Fiesta gewoon voor een tweede keer gaat herhalen. Wie vertelt onze softwarematige schetsheld dat er geen nieuwe Fiesta meer komt?