Deze auto's worden youngtimer in 2023

Nieuw jaar, nieuwe youngtimers! In 2023 is er weer een heel rijtje auto's dat de leeftijd van vijftien jaar bereikt en dus voor een gereduceerd tarief zakelijk te rijden is. Auto's als de KTM X-Bow en de Mitsuoka Himiko bijvoorbeeld, maar we richten ons uiteraard even op de meer relevante modellen. Staat er voor jou een bij die je misschien wel zakelijk zou willen gaan rijden?

Audi A4 (B8)

Audi heeft de neiging om bij een generatiewissel niet voor een grondige wijziging van het ontwerp te gaan. Hoewel dat misschien niet zo creatief is, zorgt het er wel voor dat de modellen niet in één klap heel verouderd zijn als ze opgevolgd worden. Dat helpt de inmiddels bijna vijftien jaar geleden geïntroduceerde A4 B8 ook een handje, want die komt ondanks zijn leeftijd nog steeds best modern over. Het is natuurlijk niet zo'n eyecatcher als de net wat eerder verschenen A5 van die generatie, maar toch zeker een interessante optie voor de zakelijke rijder die comfortabel en modern wil rijden tegen gunstige bijtelling.

Audi Q5

Tegenwoordig heeft Audi zo ongeveer ieder kiertje in de SUV-markt wel gedicht, maar dat was vijftien jaar geleden nog wel anders. Sterker zelfs: toen kwam het pas voor het eerst met een antwoord op de BMW X3. De eerste generatie Audi Q5 mag dit jaar vijftien kaarsjes uitblazen en die hield het maar liefst negen jaar vol. Je hebt daarom zelfs met een 'vroege' Q5 uit 2008 een auto te pakken die nog altijd best fris voor de dag komt.

BMW 7-serie (F01)

Een auto die ongetwijfeld op het verlanglijstje van diverse zakelijke rijders staat, is de BMW 7-serie van de F01-generatie. In 2023 kun je die eindelijk gaan bijtellen als youngtimer. Het design van deze 7-serie was voor velen een verademing na de behoorlijk controversieel gelijnde voorganger, al is het tegelijk ook een iets 'anoniemere' 7-serie. Misschien spreekt dat je juist wel aan. Vergeleken met de nieuwste 7-serie is het in elk geval een relatief ingetogen verschijning. De oudste exemplaren zijn er al vanaf ongeveer €15.000, maar voor de echt lekker dikke versies moet je uiteraard nog (veel) meer neerleggen.

Ford Fiesta (Mk6)

Mag het allemaal wel wat bescheidener, bedenk dan dat ook de vorige Ford Fiesta in 2023 alweer vijftien jaar oud wordt. Eerlijk is eerlijk, hij is wat minder snel verouderd dan zijn voorganger. Dat de huidige Fiesta er in grote lijnen nog op lijkt, helpt natuurlijk mee. Zoek je een exemplaar uit 2008, dan kom je veel Fiesta's in de paarse of lichtgroene introductiekleur tegen. Ook nog met de niet al te pittige 1.25-motor, dan is de 1.4 een wat prettigere keuze. Zoek je wat meer ruimte? Ook de Ford Kuga wordt vijftien in 2023!

Honda Accord (CU2)

Weet je nog, de Honda Accord? Generaties lang een middenklasser om rekening mee te houden, maar dan vooral in de twintigste eeuw. Na 2000 vlotte het hier een stuk minder en Honda trok in 2015 de stekker uit de Europese Accord. De laatste generatie hield het toen voor gezien en het is die Accord die in 2023 zijn vijftiende verjaardag viert. Het tweedehands aanbod is vanwege de relatief beperkte nieuwverkoop niet heel groot, maar er duiken echt nog wel keurige en prettig uitgevoerde exemplaren op die ook voor de zakelijke kilometervreter interessant kunnen zijn.

Mercedes-Benz GLK

Nog zo'n 'verdwenen' naam: GLK. Net als Audi bond Mercedes-Benz in 2008 de strijd aan met de BMW X3 en dat deed het met deze eigenzinnig vormgegeven voorganger van de succesvolle GLC. Hoewel de C-klasse van die tijd waar hij zijn basis mee deelde ook vrij veel scherpe vouwen en lijnen had, ging dat bij de GLK nog een stap verder. Mercedes-Benz vond het kennelijk zowel met de naam GLK als met deze designaanpak wel weer leuk geweest na één generatie. De GLK blijft daardoor toch een beetje vreemde eend in de bijt en dat maakt 'm misschien juist wel extra leuk. Hij is er uitsluitend met vrij forse motoren, dus neem wel een goed gevulde portemonnee of tankpas mee.

Opel Insignia

Het was nogal wat, toen bekend werd dat Opel afscheid nam van de Vectra. De opvolger moest met een andere naam en een gelikter uiterlijk het ietwat saaie imago van de Vectra van zich afschudden. In 2008 was het zover en maakten we kennis met de eerste Insignia. Die kreeg de handen wel op elkaar met zijn frisse uiterlijk. Is de Insignia uiteindelijk ook beter oud geworden dan de Vectra? Oordeel zelf. Als het je verbaast dat de oudste exemplaren in 2023 alweer vijftien jaar oud zijn, dan zegt dat wel wat. Voor een relatieve habbekrats heb je dan een auto voor de deur staan die nog steeds gezien mag worden.

Volkswagen Passat CC

Meer ontwerptechnisch spektakel uit Duitsland kwam uit de koker van Volkswagen. Dat bracht in 2008 de Passat CC op de markt, plat gezegd een Passat in een flitsender jasje. Met de wat twijfelachtige term 'vierdeurs coupé' werden we toen nog amper geconfronteerd, maar de Passat CC werd al wel als zodanig omschreven. Het was immers een vierdeurs, een sedan eigenlijk gewoon, die Volkswagen 'Comfort Coupé' doopte. Later zou het Passat-deel uit de naam verdwijnen om 'm nog wat verder van zijn conventionelere broer los te weken. Heb je ooit een Passat geleaset, maar had je eigenlijk zijn knappere broer willen rijden? Komend jaar kun je tegen gunstige bijtelling toeslaan!

Volkswagen Golf (5K)

De zesde generatie van de Volkswagen Golf is in 2023 ook alweer vijftien jaar onder ons. Althans, aan het einde van het jaar bereiken de eerste exemplaren die leeftijd. De in wezen grondig vernieuwde vijfde generatie van de Golf kwam namelijk op de valreep nog op de markt in 2008. Reken maar dat het wel wat speuren wordt naar Golfs die in 2023 al in aanmerking komen voor de youngtimerregeling, want pas in 2009 kwam de levering echt goed en wel op gang.

Volvo XC60

Na jaren van flinke verkoopsuccessen met de XC90 besloot Volvo dat het tijd was om een tweede en compactere SUV op de markt te brengen. Zo geschiedde en in 2008 maakte de wereld kennis met de XC60. Die legde de Zweden bepaald geen windeieren en de XC60 is niet meer weg te denken uit Volvo's modellengamma. In Nederland groeide de XC60 zelfs uit tot een groter verkoopsucces dan de XC90, al dankt Volvo dat wel wat meer aan de huidige generatie dan aan de eerste. De XC60's die in 2023 vijftien jaar oud worden, hebben natuurlijk nog het oude neusje met de in tweeën geknipte verlichting vooraan en de kleinere grille. De faceliftversie wordt in 2028 pas een youngtimer.