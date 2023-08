Deze auto's worden onthuld tijdens de Monterey Car Week

Vrijdag wordt het startschot gegeven voor de Monterey Car Week. Een deftig autofestijn aan de Californische kust. Onder meer de beroemde autoshows The Quail en het Pebble Beach Concours d'Elegance maken er deel van uit. Van oudsher is de Monterey Car Week een populair moment voor sportieve en luxe automerken om wat nieuws te presenteren. Dit jaar is daarop geen uitzondering.

Acura ZDX

Honda's luxemerk Acura neemt een belangrijke nieuwkomer mee naar de Monterey Car Week. Daar trekt het namelijk het doek van de volledig elektrische nieuwe ZDX. Een kloeke SUV met waarschijnlijk een schuin aflopende daklijn en een heftige S-versie.

Aston Martin

Wat Aston Martin precies meeneemt naar Californië, is nog niet helemaal duidelijk. We mogen in elk geval rekenen op duidelijker beeld van de hierboven afgebeelde Valour, want die is van de partij, maar de Britten lijken meer in petto te hebben. Kijk er niet gek van op als Aston Martin een tipje van de sluier oplicht als het aankomt op zijn elektrische toekomst.

BAC

Het Britse BAC (Briggs Automotive Company) kennen we van Spartaanse eenzitters die vooral voor trackdays interessant zijn. In 2020 werd de BAC Mono nog volledig in het nieuwe gestoken en nu kondigt het bedrijf alweer een nieuwe supercar aan. Waarschijnlijk wordt het er eentje in de geest van de Mono, maar dan net even met een iets andere insteek. Overigens werkte BAC aan een Mono met een brandstofcel, maar dat project is naar verluidt in de ijskast gezet.

Lamborghini's elektrische conceptcar

Groot nieuws van Lamborghini tijdens de Monterey Car Week, want dat presenteert een volledig elektrisch studiemodel. De eerste elektrische auto van Lamborghini wordt een 2+2 met mogelijk wat Estoque-invloeden, dus reken maar dat de conceptcar dat recept ook al grotendeels volgt.

Mercedes-AMG GT

De misschien wel grootste primeur tijdens de Monterey Car Week komt van Mercedes-AMG. Dat onthult namelijk eindelijk de gloednieuwe AMG GT. De nieuwe Mercedes-AMG GT is al meermaals gespot en we weten ook al dat het plat gezegd de coupéversie van de SL wordt, maar toch is het wel even een dingetje als op Pebble Beach (17 - 20 augustus) het doek eraf gaat.

Zenvo Aurora

Het Deense Zenvo is van de partij met een gloednieuwe supercar, de Aurora. Zenvo heeft zelf alleen beeld gedeeld van de met vier (!) turbo's uitgeruste V12 die zo'n 1.250 pk moet bijdragen aan de dik 1.800 pk systeemvermogen van de plug-in hybride. AutoWeek dook echter in april al patentschetsen op van de Aurora, dus het uiterlijk kent ook al niet al teveel geheimen meer.

Er is meer...

Het blijft uiteraard niet bij de genoemde onthullingen, want tijdens de Monterey Car Week zijn er ook diverse reeds getoonde auto's te bewonderen die nog niet eerder voor een groot publiek te zien geweest zijn. Denk daarbij aan de Maserati MCXtrema, de Pininfarina Pura Vision, de Bugatti Chiron Super Sport Golden Era en Gordon Murray Automotive brengt de T33 Spider en T50 mee. Reken maar dat er ook nog wat verrassingen uit de hoge hoed getoverd worden. Vanaf vrijdag 11 augustus barst het feest los, het zwaartepunt van de Monterey Car Week ligt echter op het weekend van 18 tot 20 augustus.