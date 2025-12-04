Deze auto’s worden nét te laat youngtimer

Wie een auto uit 2011 zakelijk rijdt, is de dupe van de nieuwe youngtimerregeling. Een auto uit dat bouwjaar wordt, door de aangepaste regels, pas in 2036 door de fiscus aangemerkt als youngtimer.

Tot 2036 zit de zakelijke rijder met een auto uit 2011 vast aan de 22 procent bijtelling over de nieuwwaarde. Pas als je auto 25 jaar oud is, betaal je 35 procent bijtelling over de dagwaarde van je auto. Vaak is dat tarief een stuk voordeliger. Door deze wijziging zullen onder andere de auto’s hieronder de komende jaren dus niet in aanmerking komen voor de gunstige youngtimerregeling.

Audi Q3

Met de Audi Q3 had de AutoRai in april 2011 een wereldprimeur. Audi plaatste zijn nieuwe model in een glazen kubus bij de ingang van de beurs, waar hij voor het eerst bewonderd kon worden. Een paar maanden later kon je de Q3 bekijken in de showroom. Op dat moment waren er nog maar drie uitvoeringen van de SUV beschikbaar, maar dat was genoeg om de consument te verleiden om in 2011 al een Q3 aan te schaffen. De catalogusprijs was destijds minimaal €41.950. Voor een tweedehands exemplaar uit 2011 betaal je minimaal €13.000.

Volkswagen Jetta

De Volkswagen Jetta, door sommigen ook wel de ‘Golf sedan’ genoemd, wordt hier al een hele poos niet meer verkocht. Dit heeft de simpele reden dat de vraag naar de Jetta te laag was.

Er is echter wel een korte periode geweest waarin de Jetta populair was, namelijk met de lancering van de Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid. De hybride Jetta kon je rijden met 14 procent bijtelling, waardoor de verkoop in 2013 even naar 2.804 exemplaren schoot. Toch kon deze stijging geen potten breken en in 2014 viel het doek voor de Jetta. Althans, in Europa, tegenwoordig worden in Azië en de Verenigde Staten nog nieuwe Jetta’s verkocht.

De laatste generatie die je in Nederland kon kopen kwam in januari 2011 op de markt en kostte destijds minimaal €22.725. Tegenwoordig is de Jetta vrij zeldzaam, maar op onze occasionpagina staan er nog een paar van deze generatie te koop. Daar beginnen de vraagprijzen rond de €5.000.

Lexus CT200h

In 2011 deed Lexus iets nieuws. Het Japanse luxemerk bracht een compacte middenklasser op de markt. De CT200h is met afstand de meest verkochte Lexus op de Nederlandse markt en dat heeft-ie vooral te danken aan de hybride aandrijflijn. Deze deelt de Lexus met zijn concerngenoot, de Toyota Prius. Je betaalde maar 14 procent bijtelling, wat deze auto enorm populair maakte onder zakelijke rijders. De Lexus had toentertijd een vanafprijs van €29.900. Een blik op de te koop aangeboden occasions laat ons zien dat je nu voor ongeveer €7.000 een Lexus CT200h aanschaft.

Peugeot 508

De Peugeot 508 kwam in 2011 als sedan en stationwagon in de showroom te staan. Aan deze auto de schone taak om zowel de 407 als de 607 op te volgen. De 508 had een prijskaartje van minimaal €28.390. Opvallend: de aangeboden occasions zijn bijna een tienvoud goedkoper. Die forse prijsdaling wordt mogelijk veroorzaakt door de matige betrouwbaarheid van de 508. De THP-motoren, die Peugeot en Citroën in samenwerking met BMW ontwikkelden, hebben een slechte reputatie. Dat is een van de oorzaken dat zo’n tweedehands Peugeot nu voor iets minder dan €3.000 te verkrijgen is.

Ford Focus

De Focus wordt niet meer gemaakt, maar in 2011 was het model nog in volle bloei. In dat jaar werd de C-segmenter maar liefst 10.146 keer verkocht. De derde generatie Focus is op motorisch gebied flink vooruit gegaan ten opzichte van zijn voorganger. De Ecoboost-benzinemotoren waren zuiniger en liepen soepeler dan de motoren in de voorganger. Ook de dieselmotoren vielen bij de eerste rijtest in de smaak.

Een nieuwe Focus was met een vanafprijs van €18.745 scherp in de markt gezet. Er zijn er een hoop verkocht, waardoor het tweedehands aanbod behoorlijk ruim is. De prijzen vallen ook mee. Dat zal voor een deel ook komen doordat de, bij de introductie geprezen Ecoboost-motoren, niet zo betrouwbaar bleken. Voor iets meer dan €3.000 kun je een tweedehands Focus uit 2011 aanschaffen.

Mercedes-Benz B-klasse

Net als de Ford Focus gaat ook de B-klasse van Mercedes ons verlaten. De Mercedes B-klasse zag het levenslicht in 2005 en eind 2011 maakte de 2e generatie zijn debuut. Technisch is de B-klasse vrijwel gelijk aan zijn kleinere A-klasse-broertje, maar het uiterlijk is door de MPV-vormige koets heel anders. De tweede generatie onderscheidt zich van de eerste met het feit dat de auto er een stukje minder oubollig uitziet. Ook de rijeigenschappen gingen erop vooruit. De auto voelde strakker en reed een stuk dynamischer dan zijn voorganger. Dat had wel een prijskaartje. Een nieuwe B-klasse kostte minimaal €29.295. Op de tweedehandsmarkt begint de prijs bij €6.000.