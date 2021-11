Deze auto's uit de jaren 80 rijden nog het meeste rond

In onze rubriek In het Wild komen nog opvallend vaak auto’s uit de jaren tachtig voorbij. Reden voor ons om eens uit te zoeken welke modellen van in dat decennium nieuw geleverde auto’s echte overlevers zijn. Deze top tien is samengesteld op basis van auto’s met een eerste toelatingsdatum in Nederland tussen 1 januari 1980 en 31 december 1989 en een geldig/actief kenteken.

We starten met de nummer tien, en dat is de sympathieke oer-Mini, die in 1989 al dertig jaar oud was maar nog steeds nieuw in de showroom stond. Dat is een knappe prestatie, helemaal als je bedenkt dat hij al sinds 1980 zijn feitelijke opvolger naast zich moest dulden, de Austin Metro. Van de 2.131 exemplaren die op de peildatum in zomer 2021 nog rondreden is 7,4 procent geïmporteerd, het overgrote deel is dus op origineel Nederlands kenteken geleverd.

Veel import 911's

Veel 911's zeker? Inderdaad, met 2.152 exemplaren (plek 9) rijden er nog heel wat jaren 80 Porsches 911 rond. Het was overigens als nieuwe auto zeker in Nederland een exoot, want maar liefst 91 procent is later naar hier gekomen. Het hoogste aandeel import van de auto's in deze top tien. De achtste plek in de top tien is voor de Ford Escort, die je in de jaren tachtig op bijna elke straathoek zag. Ford kwam in 1980 met de Mk3 en die werd halverwege dat decennium opgevolgd door de Mk4. Vooral 1984 was een topjaar qua Escort-verkopen. Maar liefst 30.459 stuks vonden dat jaar een eigenaar. Alleen de Opel Kadett deed het dat jaar beter in Nederland, die kwam in 1984 uit op 30.712 exemplaren. Zo dicht als in dat jaar kwam de Escort nooit meer bij de bestseller van Opel, maar het zal er ook mee te maken hebben dat er een generatiewissel plaatsvond bij de grootste publiekslieveling in die jaren. De Kadett E volgde de D op. De toen razend populaire Opel vinden we overigens op plek 6, met 4.634 in de jaren tachtig nieuw geleverde auto's. Een ding is zeker, zou deze lijst gaan over de meestverkochte auto in Nederland in de jaren tachtig dan zou de Opel Kadett met stip op één staan. Elk jaar was dat model de populairste van het land, in sommige jaren kwamen de nummer 2 en nummer 3, vaak de VW Golf en de Ford Escort, bij elkaar opgeteld nog niet aan het duizelingwekkende aantal verkochte Kadetts. Dat lag meerdere keren boven de 50.000 per jaar.

Baby-Benz W201 niet de grootste

De baby-Benz W201, oftewel de Mercedes-Benz 190, was in 1982 een schot in de roos. Veel van de in jaren tachtig verkochte Mercedessen van het type 190 rijden nog rond, al komt een aanzienlijk deel daarvan uit het buitenland. Maar liefst 72,6 procent. Toch is de destijds meest bereikbare Mercedes-Benz niet de meest voorkomende jaren tachtig-Benz van Nederland. Zelfs van de S-klasse kom je meer exemplaren tegen uit dat decennium. Met 4.637 stuks troeft hij zelfs nipt de Opel Kadett af, al scheelt het maar drie exemplaren. Een strenge winter verder en het kan zo maar anders liggen, al verwachten we gezien de liefhebbersstatus van het topmodel van Benz in die jaren eerder verdere groei dan van de Opel Kadett. Toch moet ook de S-klasse een andere Mercedes-Benz boven zich dulden in deze top tien. De voorloper van de E-klasse, de 200-/300-serie staat namelijk zelfs in de top drie. Maar liefst 7.708 uit de periode 1 januari 1980-31 december 1989 zijn er nog te vinden.

Lelijke Eend

Een Porsche, maar liefst drie Mercedessen maar ook nog een mooie positie voor een BMW. Van de 3-serie bestaan er nog 6.735 met een eerste registratie in de jaren tachtig. Iets meer van de helft van alle nu nog rondrijdende BMW’s 3-serie die tussen 1 januari 1980 en 31 december 1989 zijn geleverd, is ook van meet af aan voorzien van een Nederlands kenteken. Het leeuwendeel betreft natuurlijk Dreiers van de generatie E30, die kwam immers in 1983 en loste toen de E21 af. De Bimmer staat op plek vier, want hij moet behalve de Mercedes W123/W124 ook de Lelijke Eend en de Volkswagen Golf boven zich dulden. De Citroen 2CV was een van de goedkoopste auto's die je in de jaren tachtig nieuw kon kopen en waarbij na veertig jaar blijkt dat je er ook lang plezier van kon hebben. Er zijn er zelfs nog 8.644 over met een actief kenteken en 78 procent daarvan werd ooit via een Nederlandse Citroën-dealer aan een Nederlandse koper afgeleverd.

Op nummer een treffen we de Volkswagen Golf aan, die met bijna 14.000 exemplaren by far de grootste overlever is uit de periode 1980-1989. Het was vooral het decennium van de Golf II, de tweede generatie die in 1983 werd gepresenteerd. Meer dan de helft van de nog rijdende jarentachtig-Golfs is via import op onze wegen gekomen.

merk/model aantal percentage import 1. Volkswagen Golf 13.905 52,9 2. Citroen 2CV 8.644 22,0 3. Mercedes 200/300 7.708 75,9 4. BMW 3-serie 6.735 49,0 5. Mercedes S-klasse 4.637 84,6 6. Opel Kadett 4.634 17,0 7. Mercedes 190 3.716 72,6 8. Ford Escort 2.815 29,0 9. Porsche 911 2.152 91,0 10. Mini 2.131 7,4

Bron: CarTalk International