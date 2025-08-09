Ga naar de inhoud
Deze auto's kregen terwijl ze al lang in de showroom stonden een andere merknaam

Zeven keer een nieuwe badge

Facelift Friday: Daewoo/Chevrolet Matiz
Cornelis Kit

Een sterk imago opbouwen is een investering van jaren. Wanneer een merk plotseling van naam verandert, staan de marketeers dan ook voor een flinke uitdaging. Deze zeven auto’s ondergingen zo’n merkwissel.

De Tweeling Talbot Horizon Chrysler Simca Dodge Omni

Simca Horizon (1979)

Halverwege de jaren 70 verkoopt het in nood verkerende Chrysler zijn Europese tak (inclusief Simca) aan Peugeot. Onder Frans bewind gaan de voormalige Chrysler Europe-auto’s vanaf 1979 verder als Talbot, zo ook de in 1978 geïntroduceerde Horizon.

Daewoo Matiz (2005)

Vanaf 1 januari 2005 gaan de modellen van Daewoo in Europa als Chevrolet vdoor het leven (GM neemt in 2002 Daewoo Motors over). Wie wil, kan bij de dealer een set Chevrolet-logo’s afhalen om op zijn pre-2005 Daewoo te plakken.

Volvo 66 Estate

Daf 66 (1975)

Wanneer Volvo in 1975 een meerderheidsbelang verwerft in Dafs personenautotak, wordt de 66 met extra veiligheidsvoorzieningen opgewaardeerd tot Volvo 66.

Autobianchi A112

Autobianchi A112 (1977)

Binnen de Fiat-organisatie valt Autobianchi vanaf 1975 al onder Lancia. Na de derde facelift eind 1977 wordt de A112, het enige overgebleven Autobianchi-model) buiten Italië, voortaan als Lancia verkocht.

Austin Montego (1987)

Om de restanten van British Leyland klaar te maken voor privatisering, gaat de autotak in 1986 verder als Rover. Het imago van de Montego is echter niet goed genoeg voor het Rover-label; hij gaat verder zonder merknaam. Wel staat de stationwagon tussen 1991 en 1995 als Rover Estate in de showroom.

Polski Fiat 125p (1983)

Wanneer in 1983 de licentie met Italië verloopt, bouwt FSO de uit 1968 stammende Polski Fiat 125p verder onder eigen naam: FSO 125p.

Simca Vedette

Ford Vedette (1954)

Ford wil van zijn door stakingen geteisterde Franse fabriek af, terwijl Simca naarstig op zoek is naar extra productiecapaciteit. Zodoende neemt Simca in 1954 de Ford-fabriek in Poissy over, inclusief alle Franse Ford-modellen zoals de Vedette.

