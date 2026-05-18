Audi gaat doorgaans vrij voorzichtig te werk aan de tekentafel bij de evolutie van zijn modellen van generatie op generatie. Misschien is dat een beetje saai, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor een zekere tijdloosheid. Zo ziet de inmiddels toch al dik achttien jaar oude eerste Audi A5 er nog altijd best modern uit. Voor nog geen tien mille heb je er zo eentje voor de deur staan. Vind je die inmiddels toch wat te bedaagd, of vrees je voor de motorische problemen waar de TFSI's uit die tijd berucht om zijn, dan is het goed om te weten dat inmiddels ook zijn opvolger al relatief betaalbaar aan het worden is.

In absolute zin is het natuurlijk nog steeds een enorme smak geld, maar verhoudingsgewijs zijn de prijzen voor vroege A5's van de B9-generatie al een mooi eind gezakt. Er staan er diverse in ons occasionaanbod met een vraagprijs van onder de €20.000. Natuurlijk zitten daar meerdere geïmporteerde exemplaren tussen en auto's met ruim voorbij de twee ton op de teller. Deze groene Audi A5 Sportback 2.0 TFSI MHEV uit 2018 is echter origineel Nederlands en heeft een NAP-geverifieerde kilometerstand van zo'n 195.000 km. Hij heeft dus zeker de nodige ervaring, alleen zouden wij ons bij deze stand nog niet druk maken om al te spannende technische malheur.

De A5 heeft de eerste vijf jaar van zijn bestaan doorgebracht in een zakelijke vloot en dat zou wel eens een goed teken kunnen zijn voor de onderhoudshistorie. Daarna is hij dik twee jaar van een particuliere eigenaar geweest, die er eind vorig jaar afstand van deed. Enigszins opmerkelijk is wel dat er begin dit jaar een tweede particuliere eigenaar al na drie maanden weer afscheid van nam, al hoeft dat natuurlijk niet met de auto te maken te hebben. Het is in elk geval een A5 voor de fijnproever, zo met zijn smaakvolle groene lakje en relatief subtiele wielen. We zien ze vaak een stuk duisterder, dan is deze juist wel lekker 'klassiek'. Met zijn leren interieur, S-line-pakket en digitale instrumentarium oogt hij vanbinnen ook 'dik' genoeg. En zeg nou eerlijk, dit interieur is toch wel één van de hoogtepuntjes van Audi van de afgelopen tien jaar.

Ben jij nou helemaal verkocht, dan moet je naar Meteren. Daar staat de A5 te koop met een vraagprijs van €19.950. Dat is toch maar mooi dik dertig mille minder dan er ooit nieuw voor betaald is. Dan krijg je natuurlijk ook geen nieuwe auto meer, maar wel eentje die al met al toch nog bijzonder vers voor de dag komt.