Deze Amerikaanse submerken zijn mislukt

Volkswagen is het zoveelste automerk dat met een submerk speciaal voor Amerika probeert te scoren. Om over de lancering van Scout al iets zinnigs te zeggen is nu nog wat vroeg, maar in het verleden bewezen diverse soortgelijke projecten dat het erg moeilijk kan worden. Deze submerken zijn bijvoorbeeld mislukt in de jaren 80 en 90!

Saturn (1985-2010)

GM’s antwoord op compacte Japanse auto’s. ‘A different kind of car company’ die begon met een eigen fabriek, eigen modellen en een eigen dealernetwerk. Kannibalisatie, te optimistische doelstellingen, economische tegenwind en een mislukte overnamepoging door Penske deden Saturn in 2010 de das om.

Merkur (1985-1989)

Krampachtige poging van Ford om Amerikaanse kopers te verleiden met Europese modellen. De relatief dure Merkur XR4Ti (een door Karmann aangepaste Sierra XR4i met 2,3-liter 4-cilinder turbomotor) en Scorpio V6 werden verkocht in de showrooms van Mercury en Lincoln.

Eagle (1988-1999)

Chryslers reactie op Saturn. Na de overname van de AMC-Renault-alliantie kwam de Renault 21 als Eagle Medallion op de markt. De Premier was grotendeels een 25. De rest van het gamma bestond uit omgedoopte Mitsubishi’s: de Summit (Colt/Space Runner/Lancer), 2000GTX (Galant) en Talon (Eclipse). Het enige eigen model was de Vision, die wij als Chrysler kennen.

Passport (1988-1991)

Canadees dealernetwerk van General Motors. Verkocht niet alleen Isuzu’s en Saabs, maar ook een model onder eigen naam: de Passport Optima, oftewel een door Daewoo gebouwde Opel Kadett E.

Geo (1989-1997)

Sublabel van Chevrolet met een kleurrijk oosters getint modellenpalet: de Metro (Suzuki Swift), Spectrum (Isuzu Gemini), Prizm (Toyota Corolla), Storm (Isuzu Gemini/Impulse) en Tracker (Suzuki Vitara). Verkrijgbaar bij Chevrolet-, Oldsmobile- en Cadillac-dealers.

Asuna (1992-1994)

Opvolger van Passport als Geo-tegenhanger voor de Canadese dealers van de overige GM-merken Buick, GMC en Pontiac. De Asuna SE en GT was een Pontiac Le Mans (oftewel de zoveelste reïncarnatie van de E-Kadett), de Sunrunner een omgedoopte Suzuki Vitara en de Sunfire een Isuzu Impulse met een ander logo.

Asüna Sunfire

Hummer (1992-2010)

De H1 was een lekker politiek incorrecte burgermansversie van de lompe Humvee van het Amerikaanse leger; de compactere H2 en H3 waren gebaseerd op GM-platforms. Tijdens de economische crisis van 2008 raakte het merk uit de gratie en werd het opgedoekt.