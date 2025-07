In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Tegenwoordig hangt de naam Junior weer aan een Alfa Romeo, maar we vragen ons af of alle Alfisten daar blij mee zijn. Volgens velen blijft dit toch wel de 'echte' Junior.

Alfa Romeo maakte naam als fabrikant van spraakmakende open auto's en van luxe sedans, maar heeft ook heel wat smaakvolle coupés op de wereld gezet. Vooral in de jaren 60 en 70 verschenen er een hoop lekker gelijnde tweedeurs van het merk. Voor de wat kleinere beurs riep Alfa Romeo de Junior-versies van de GT in het leven. Coupés die net even een slagje kleiner waren dan de (Giulia) GT Veloce, met bovendien een kleinere motor erin.

Hier hebben we een GT 1600 Junior voor ons. Die kwam in 1972 het Junior-gamma versterken met zijn grotere motor; voorheen was je op de GT 1300 Junior aangewezen. Dit model moest het gat overbruggen dat was ontstaan tussen de GT 1300 Junior en de nu van een 2,0 voorziene grote broer, de GT Veloce. Met zijn krap 110 pk sterke 1,6 op nog geen ton gewicht was dit voor zijn tijd al een behoorlijk sportieve auto. De styling van Bertone viel ook in de smaak en weet nog altijd tot de verbeelding te spreken. Mede daarom is dit nog steeds een bijzonder geliefde en nog relatief vaak gespotte klassieker in ons land.

Dit exemplaar, uit het eerste jaar, werd gespot door AutoWeek-forumlid Klassiekerrijder. De Alfa staat er werkelijk prachtig bij, zeker zo in het zomerse avondzonnetje. Deze Italiaan kwam in 1999 op Nederlands kenteken en is nu tien jaar bij zijn huidige eigenaar. Wij snappen de keuze wel. Dit is er echt eentje om door een ringetje te halen. Chapeau!