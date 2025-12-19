Deze Alfa Romeo 75 belichaamt rijplezier - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In 2026 belooft Alfa Romeo voor het eerst in jaren een nieuwe sedan te lanceren. Veertig jaar geleden bracht het merk ook een veelbelovende sedan op de markt: de Alfa Romeo 75. Veel zijn er niet meer over, maar deze is recent in het wild gespot.

In Nederland zijn er tussen 1985 en 1992 bijna 7.000 van deze Alfa’s 75 verkocht. Dit grijze exemplaar is daar overigens niet één van, want deze is in 2007 geïmporteerd uit Italië. Achttien jaar geleden werd deze Alfa Romeo 75 Twin Spark 2.0 uit 1987 naar Nederland gehaald. Deze auto werd gespot door forumgebruiker JFR. Alfa Romeo was veertig jaar geleden een eigenzinnige autobouwer, maar toen Fiat het merk in 1986 overnam, werden de auto’s wat ‘gewoner’. De 75 is de laatste Alfa Romeo die niet onder het bewind van Fiat is gebouwd en wordt daarom door sommige liefhebbers gezien als de laatste ‘echte’ Alfa Romeo.

Deze 75 Twin Spark is uitgerust met een tweeliter viercilinder, met per cilinder twee bougies. Die motor is goed voor een vermogen van 148 pk, wat via een handgeschakelde vijfbak naar de achterwielen gaat. Verder heeft de sedan een uitstekende gewichtsverdeling. Dat komt mede door de transaxle-aandrijflijn, waarbij de versnellingsbak tussen de achterwielen ligt, terwijl de motor uiteraard voorin ligt. Met deze eigenschappen kwam de 75 voor de dag als een echte rijdersauto en ging Alfa Romeo de concurrentiestrijd aan met de BMW 3-serie.

De huidige eigenaar geniet al bijna zeventien jaar van de sedan en zorgt er zo op het oog goed voor. De bijna veertig jaar oude Italiaan staat nog mooi in de lak, de ‘peperbuswielen’ zitten er nog onder en zelfs de markant geplaatste uitlaat blinkt. Zo zien we het graag!