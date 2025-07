In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Je kunt zeggen wat je wilt over de Alfa Romeo 156, maar niet dat het een saai gelijnde auto is. Zeker toen hij verscheen, in 1997, was het een opvallende creatie. De kaarsrechte vormen van zijn voorganger, de 155, maakten plaats voor een koets die in de windtunnel ontworpen leek en die een goede mix van zakelijke lijnen en Italiaanse flair had. Dat moest in combinatie met lekker felle motoren een recept voor succes zijn.

De Alfa Romeo 156 kwam inderdaad in betrekkelijk groten getale op de weg en hier in Nederland streefde hij zijn voorganger lachend voorbij. Met maar liefst een krappe 26.000 verkochte exemplaren is dit nog altijd de op één na succesvolste Alfa in ons land. Alleen van de 33 verkocht Alfa Romeo er hier meer. Er zijn momenteel nog maar een dikke 800 exemplaren over in Nederland met een geldige apk, dus je kunt wel stellen dat de 156 in vrij rap tempo ook weer uit het straatbeeld is verdwenen. Helaas was het in de praktijk niet altijd net zo'n sterk product als op papier.

Als je er nu nog eentje wilt, loont het zeker de moeite om een 156 te zoeken die een rustig verleden heeft gehad. Duur zijn ze vrijwel nooit en dan heb je voor relatief weinig geld in elk geval een auto die nog wel wat leven in zich zou moeten hebben. Zo stuiten we op deze 1.8 Twin Spark uit 1999, die slechts één eigenaar heeft versleten, met 147.473 km op de teller. Dat biedt perspectieven. De meest flitsend uitgevoerde Alfa Romeo 156 is het echter zeker niet, maar ach. De vraagprijs van €3.990 is best oké. Daar kan in de praktijk wellicht nog wat van af.