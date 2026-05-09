Deze achterspoilers moet iedere autogek kennen 

Vorm vóór functie of juist andersom?

Michiel Willebrands
Zo'n bizarre achterspoiler als de Porsche 911 GT3 RS tegenwoordig heeft, hadden we nog nooit op een straatauto gezien. Maar ook in het verleden schroefden autofabrikanten enorme vleugels achterop auto's. Is het vorm vóór functie of juist andersom? Dat is niet altijd even duidelijk, maar opvallen doen ze hoe dan ook.

Ferrari F40 (1987)

Een achterspoiler als geïntegreerd onderdeel over de volledige breedte van de achterkant zagen we ook bij generatiegenoot Honda NSX. 

Dodge Charger Daytona (1969)

Samen met tweelingbroer Plymouth Road Runner Superbird de onbetwiste koningen van de achterspoiler. Met dank aan NASCAR.

Ford Sierra RS Cosworth (1986)

Als de auto van zichzelf niet zo indrukwekkend oogt, zorg dan voor fatsoenlijk spoilerwerk. Zie ook de XR4i en de latere Escort Cosworth.

Mercedes 190 Evo 2 (1990)

Nee, die enorme boekenplank is niet per ongeluk naar achteren verschoven bij de montage, er zit wel degelijk een aerodynamisch idee achter.

BMW 3.0 CSL (1973)

Wie de straatversie van de ‘Batmobile’ bestelde, kreeg de achterspoiler er los in de kofferbak bijgeleverd omdat deze niet legaal was in Duitsland. Montage was dus op eigen risico of esthetisch inzicht. 

Porsche 911 Carrera 2.7 RS (1973)

De relatief bescheiden geproportioneerde ‘Duck tail’ van de oer-911 werd bij de 3.0 RS en de Turbo vervangen door de grotere ‘Whale tail’.    

Fiat Abarth 850 TC (1960)

Gebaseerd op de 600, beroemd geworden dankzij het permanent geopende achterklepje. Extra koeling, meer  downforce, allebei of complete onzin? Het staat sowieso cool!

Subaru Legacy RSK Blitzen (2000)

Bijzondere uitvoering van de Legacy, uit de creatieve koker van Porsche Design. Was er ook als Wagon, maar je wilt natuurlijk de sedan met maffe ‘dubbele’ achterspoiler. Een dergelijke spoiler, maar dan nog wat extremer, zit overigens ook op de recent gelanceerde Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

