Designreview Zeekr X: 'Hoogstaand design belooft succesvolle toekomst'

Ondanks de compacte buitenafmetingen is Zeekr het luxemerk van Geely, met naar eigen zeggen een focus op de moderne samenleving. Wat daarmee precies wordt bedoeld is lastig te duiden, maar helder is dat deze elektrische cross-over uitgerust is met een uiterst origineel vormspectrum.

Stefan Sielaff zwaait bij Geely en Zeekr de designscepter. Deze Duitse auto-ontwerper studeerde aan de Royal College of Art in Londen en heeft het grootste deel van zijn carrière bij Audi doorgebracht. Ook werkte hij bij Mercedes-Benz, Volkswagen en Bentley. Aan ervaring geen gebrek, kunnen we vaststellen.

En dat is te zien. Proportioneel is de X prettig geslaagd, met zijn lange wielbasis gepaard met korte overhangen voor en achter. De lijnen en het silhouet van deze auto zijn met recht bijzonder en vallen zeer prettig op het netvlies. Dat kunnen we over de hoge, fragiel ogende en geforceerde Volkswagen ID- familie niet zeggen.

Details zijn al net zo interessant: stijlloze portierruiten, onzichtbaar geïntegreerde deurhendels, een rubberloze glaslijn, randloos uitgevoerde buitenspiegels en een verborgen oplaadpunt. Dit resulteert niet enkel in een nog puurder uiterlijk, maar ook in een lagere luchtweerstand.

Zeekr X heeft smaakvol en verzorgd interieur, zeker voor een EV

Het interieur van de X kent een uitnodigende, zachte en cleane vormgeving. Dat is in Volkswagens (en Seats) streven naar kostenreductie bij de segmentgenoten ID3 en Born juist volledig vergeten. Deze X is ook vanbinnen vele malen evenwichtiger, frisser, origineler en daarmee beter vormgegeven dan vele andere compacte elektrische auto’s. Het interieur kent een opzet van fraaie kleurcombinaties en materialen die perfect passen bij de exterieurkleuren. Zo is er een licht lila exterieur, met wit-paarse interieurafwerking. Als kers op de taart zijn roségouden elementen smaakvol verspreid door het interieur, als kleine juweeltjes. Hier is niet enkel met veel kunde, maar ook met veel plezier door het team aan ontworpen.

Duidelijk is wel dat de vormideeën afkomstig zijn van zustermerk Lynk & Co. Zeekr leunt stevig op met name de grafische elementen van de down the road graphic. De esthetische deviatie van dat merk is echter stevig, want de invulling is naar geheel eigen interpretatie gedaan. Hoe verder we naar achteren kijken in het ontwerp, hoe meer de X een eigen gezicht krijgt.

Zo kennen de flanken een interessante samenwerking tussen grafische elementen als de zijruiten, ofwel DLO, en de surfacing van de deuren. Erg goed gedaan!

Bovendien heeft Sielaff een helder idee voor de toekomst van Zeekr. Want hoewel op dit moment de designtaal voor de eerste Zeekr-modellen enigszins is geleend van Lynk & Co, zal deze op termijn uitgroeien tot een geheel eigen dna, specifiek voor dit merk. Het Zeekr-designteam, gevestigd in Zweden, werkt aan de ontwikkeling van een luxe designtaal voor het merk, gereserveerd voor een van de hoogste segmenten van de markt.

Als de kwaliteit van het huidige designwerk iets zegt over die toekomst van Zeekr, dan kan het niet anders dan uitgroeien tot een doorslaand succes .