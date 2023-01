Met enige, te vergeven, uitzonderingen op de regel is Volvo in haar 95-jarige bestaan uitzonderlijk consistent in haar missie geweest. De focus: een smaakvolle mix van veiligheid, Scandinavisch ontwerp middels vorm volgt functie, en milieu. Maar is de bescherming van mens en planeet in een automobiel niet per definitie een contradictio in terminis? Niels van Roij beoordeelt de nieuwe Volvo EX90.

De EX90 is direct herkenbaar als Volvo. De nieuwe grote SUV lijkt, ten opzichte van de XC90, wellicht op het eerste oog weinig te zijn veranderd. Maar schijn bedriegt. Het designteam heeft relevante evolutionaire stappen gemaakt om klanten te laten kennismaken met de wereld van elektrische Volvo’s. Het na twee lang lopende generaties nu iconisch te noemen XC90-ontwerp is geraffineerd doorontwikkeld. Een slimme, strategische designkeuze om klanten niet te laten vervreemden van het merk. Kijken we mee BMW?

Volvo EX90 oogt licht ondanks formaat

Ondanks zijn formaat oogt de EX90 visueel licht, omdat de juiste, sympathieke, verhoudingen aangehouden zijn, met groot glasoppervlak. De neus is verlaagd voor betere aerodynamica en het dak is in glas uitgevoerd. Dit glazen dak heeft als voordeel dat de daklijn verlaagd kan worden zonder aan hoofdruimte in te boeten. Voeg daar de verlengde wielbasis en grote wielen aan toe en het gebalanceerd geheel is compleet.

Vooraan treffen we een zelfverzekerde neus. Met ingetogen stelligheid draagt hij zijn Iron Mark met trots, zonder een faux grille – zo kan het ook, Mercedes! Vorm volgt functie. Van boven gezien is het steven ronder van vorm dan bij de XC90, zodat de luchtstroom beter om de auto loopt. Het harmonieuze exterieur is een letterlijk meer naadloze uitvoering van het grote-SUV-recept. Zo verzorgen verzonken zijruiten niet alleen een puurder uiterlijk, de luchtstroom blijft hierdoor verbonden aan de auto en loopt ononderbroken door richting de achterzijde: resulterend in een betere aerodynamica en lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,29.

Motorkap loopt over spatborden heen

De shutline op de neus heeft, voor het eerst in het Volvo SUV bestaan, een clamshelloplossing, waarbij de motorkap over de spatborden heen loopt. Deze fraaie vondst maakt een intelligente, lichte focus boven de koplampen om daarmee de vernieuwde grafische uiting van de T-vormige Thors Hammer-koplampen uit te lichten. De unit bestaat nu uit set bewegende componenten, die een T-vormig ontwerp kennen als dagrijverlichting en zich vervolgens openen als een oog om de lichtstralen voor nachtelijk rijden vrij baan te geven. Dit effect is nooit eerder toegepast in een productieauto.

Om de stance te verbeteren zijn forse 20- tot 22-inch wielen toegepast. Ze perfectioneren de proporties van de elektrische SUV. De velg-ontwerpen optimaliseren de aerodynamica door een chic inzetstuk dat luchtturbulentie vermindert door het bedekken van de bouten en het platter maken van het wiel. De spaken worden doorgetrokken tot aan het midden van het wiel om ze visueel te verlengen en de velg extra groot te laten ogen. Het Volvo-beeldmerk op de naaf komt daardoor te vervallen. Het woord-merk is ervoor in de plaats gekomen en zeer verfijnd op de bladen in de velgen aangebracht: een vernieuwende oplossing die uniek oogt, de efficiëntie verbetert en zo de actieradius vergroot.

De liefdevol geïntegreerde verhoging voorop het dak is de lidar, technologie die de afstand tot een object bepaalt. Hij is ondergebracht in een prachtig stukje sculptuur midden boven de voorruit. Hij zit daar in de meest optimale positie, hoog in de auto - zodat hij wel 250 meter vooruit kan kijken - elegant versmolten in het design. Bewust niet weggestopt, want: vorm volgt functie. De lidar wordt voor de Zweden een nieuw designicoon, net zoals 3-punts veiligheidsgordel die Volvo in 1959 bedacht. Dat mens en planeet centraal staan mag worden gezien. Volvo for life!