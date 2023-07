Designreview Volvo EX30: 'Ook in dit model leeft Horbury voort'

De EX30 is direct herkenbaar als Volvo, tegelijk is de auto werkelijk verfrissend. Het designteam heeft zonder de essentie te verliezen stevige evolutionaire stappen gemaakt en het XC-dna inventief doorontwikkeld. Autodesigner Niels van Roij over waar de essentie van het moderne Volvo vandaan komt en hoe de EX30 deze kern interpreteert.

De EX30 is visueel licht, maar oogt solide. De auto is sympathiek, maar met krachtige verhoudingen. Hier staat het nieuwe Volvo. Ten grondslag aan dit ontwerp ligt het reVolvolution designwerk van de recent vroegtijdig overleden voormalig Chief Designer, Peter Horbury. Deze briljante auto-ontwerper en merkstrateeg werkte eerder in Nederland aan de 480 en zette in 1992 de perfecte koersverandering in. Een die Volvo - toen op het randje van de afgrond - weer relevant maakte. Zijn Volvo ECC (Environmental Concept Car) werd de rode lijn voor ieder Volvo productiemodel dat erop volgde. Een lijn die tot op de dag van vandaag, ruim dertig jaar later - weliswaar sterk verfrist - nog immer als solide fundament dient voor Volvo Design.

Het EX30 front oogt niet brutaal of agressief, wel zelfverzekerd. Met ingetogen trots draagt hij zijn Iron Mark, subtiel in het oppervlak van het front geduwd. Volvo heeft hier – zoals bij EX90, geen faux grille nodig. Vorm volgt functie.

Een subtiele, intelligente, lichte focus boven de koplampen wordt door de motorkap gevormd. De Thor’s Hammer-koplampen komen ook in deze Volvo terug, op een wijze die zich aan de correcte kant begeeft van de balans tussen herkenbaar en vorm-innovatief. De unit bestaat uit vierkante pixel-achtige elementen, een visuele link met de elektrische aandrijving.

De verticale achterlichten, een link met die van de Volvo 850 Estate, komen in de EX30 terug. Zij het dan dat ze zijn verdeeld tussen de bovenkant en onderkant van de carrosserie. Hierdoor oogt de EX30 solide terwijl er een duidelijk herkenbare bloedlijn zichtbaar is.

Het exterieur is harmonieus. Duidelijk familie van de EX90 en tevens nadrukkelijk voorzien van eigen signatuur. Boven beiden wielkasten is een sterke, cirkelvormige diepe indentatie zichtbaar die we niet eerder op Volvo’s zagen. Dit stukje geraffineerde geometrische surfacing geeft karakter en optische kracht aan de flank en herbergt vooraan de shutline van de motorkap.

De outline van de zijruiten is puur, de kick-up boven de achterste heupen sterk en doet denken aan de XC40, weliswaar opnieuw met eigen twist. Erachter een krachtige, zware C-stijl die bovendien zeer rechtop staat – een duidelijke link naar de Estate modellen van Volvo, met name de exemplaren uit de jaren 70 en 80.

De forse wielen staan op de hoeken, voor een fraaie stance. Ze perfectioneren de proporties van de elektrische SUV, zonder dat ze overdreven groot zijn.

Voor de Cross Country uitvoering worden de wielen, spatbordranden en grafische elementen tussen de achterlichten en de koplampen in lakzwart uitgevoerd. Een prachtige ode aan de V70 XC. Die auto werd in het begin van de SUV-rage uit nood geboren, toen het noodlijdende Volvo geen geld had voor de ontwikkeling van een SUV en zijn V70 voorzag van grovere bumpers, stoerdere terreinwielen, grote bodemvrijheid en vierwielaandrijving. Het nieuwe stationcarconcept sloeg enorm aan en werd overgenomen door onder andere Mercedes-Benz, Audi, Hyundai en Porsche.

Het Cross Country type werd bedacht onder de bezielende leiding van Peter Horbury. Zijn werk leeft dus voort in vele Volvo modellen en ver daarbuiten.