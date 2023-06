Akio Toyoda riep een aantal jaar geleden: “ No More Boring Cars !” Vervolgens maakten de Japanners het hun missie om spraakmakende auto’s te bouwen. Met volgens autodesigner Niels van Roij buitengewoon karaktervolle, maar allerminst esthetisch geraffineerde auto-ontwerpen tot gevolg. Is ook de bZ4X ook zonder verankering getekend?

Grote delen van de auto-industrie heeft haar esthetische kalibratie verloren. Voorbeelden zijn de Alfa Romeo Tonale, Volkswagen ID7 en BMW i-Vision Dee.

Over de ontwerpen kun je vanuit persoonlijke optiek vaststellen of deze 'mooi' of 'lelijk' zijn, prima voor bij de zomerse barbecue. Ze linken echter op geen enkele manier met belangrijke automotive designparamaters, de correcte toepassing van merk-dna en de design randvoorwaarden die een auto-ontwerp daadwerkelijk geslaagd maken.

Na de gedurfde uitspraak van Toyoda volgde de onprettig ogende Supra met zijn slechte proporties door de te korte wielbasis en enorme overhangen. Ook nog behept met ongeciviliseerde graphics en geforceerde surfacing: kalibratie was ook hier ver te zoeken.

Met de Aygo X en Prius lijkt de designstorm te zijn gaan liggen en koersen de Japanners onmiskenbaar de juiste kant op. De nieuwe generatie Toyota's is herkenbaar én gecontroleerd, een verdere esthetische volwassenwording. Ook de Toyota bZ4X is getekend met een dna dat een doorontwikkeling is van de bestaande Toyota designconcepten en zelfverzekerder en volwaardiger oogt.

Het bZ4X-profiel is een interessant designstatement – duidelijk sportiever en lager dan dat van de concurrentie. Typisch Toyota-karaktervol en met een smaakvol vleugje Prius in de daklijn.

Toyota heeft de bZ4X fraaie surfacing-oplossingen meegegeven. Met unieke transities tussen de verschillende elementen, zoals de volumineuze beweging die start op de motorkap, naar beneden onder de A-stijl loopt en daar in de deuren vloeit.

Glashelder zijn de Japanse invloeden: de uitgesproken gezichtsidentiteit bijvoorbeeld, met hoog gemonteerde slanke koplampunits. Ze creëren een unieke Down The Road Graphic met de tegenwoordig voor Toyota kenmerkende 'hammerhead'-frontvorm.

Wielkastprofielen met een herkenbare outline in contrastkleur zijn gevuld met grote 20-inch wielen die behoorlijk naar de hoeken van het koetswerk zijn geduwd.

De duo-tone kleurstelling van het koetswerk is duidelijk vanaf het begin in het ontwerpproces meegenomen en weliswaar minder intrigerend toegepast dan bij de Aygo X, maar nog steeds een integraal onderdeel van het design. Het idee draagt zorg voor een dynamisch profiel, want een visueel lagere daklijn, en de benadrukking van grafische uitingen zoals de DLO en surfacingvormen.

Achteraan een nieuw geïnterpreteerde Kamm-tail, fraai geïntegreerd in het vormenspectrum van het achterlicht dat effectief de breedte van de carrosserie benadrukt. De surfacing van de achterklep wikkelt over de zijkant tot naast de achterwielen. De naar de wielen getrokken zwarte grafische units onder de achterlichten verbergen effectief de deelnaad van de bumper. Goed gevonden!

Toyota bZ4X talentvol getekend

Het progressieve vormspectrum van de bZ4X is talentvol getekend, met fraaie proporties en goede surfacing. De auto is voldoende futuristisch om de toekomst in te kunnen en niet genoeg polariserend en avant-gardistisch om op de weerstand van de vierde generatie Prius te hoeven rekenen. Zijn manga- en transformatorachtige gedaante is uiterst Japans en eerlijk over zijn oorsprong.

De focus op design en de juiste esthetische kalibratie, voor verbeterde aantrekkingskracht en dito verkopen, is door Toyota wederom sterk uitgevoerd. De unique selling point van Toyota is al lang niet meer de legendarische degelijkheid alleen. De concurrentie moet op zijn tellen passen.