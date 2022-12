Designreview Polestar: 'de nachtmerrie van iedere autodesigner’

In deze designreview behandelt autodesigner Niels van Roij niet een bepaald model maar gaat het over een merk: Polestar. Dat ging aanvankelijk van start met twee studiemodellen van Volvo en zal pas vanaf de '3' meer en meer een eigen gezicht krijgen. In deze designreview gaat het vooral over de Polestar 2, die eigenlijk als een Volvo op de markt had moeten komen.

Iedere fatsoenlijke autofabrikant beschikt over een sterk merk-dna. Binnen het gamma heeft vervolgens ieder model zijn eigen karakter. Net zoals familieleden belangrijke eigenschappen delen in karakter en vorm, maar ook eigen individuele trekken hebben. Soms is de jongste familietelg het probleemkind …

De 40.1 en 40.2 brachten jeugdige flair bij Volvo

In 2016 introduceerde Volvo zijn visie voor compacte auto's. Het betrof een tweetal modellen: de 40.1 SUV en het sedanmodel 40.2. De auto’s werden ontworpen met de focus op de behoeften van stedelijke millennials. Deze 40-reeks bracht jeugdige flair naar de Volvo-familie. Esthetisch linkten beide modellen op frisse wijze aan significante elementen uit historische Volvo-identiteit: pure oppervlaktes en cleane, eenvoudige vormen. Bovendien hebben ze met hun hardere features een uitgesprokener vormpalet dan de XC90 en XC60.

Voormalig Royal College of Art klasgenoot Ian Kettle was Lead Exterior Designer van de Volvo die uiteindelijk XC40 zou gaan heten. Hij ontwierp de compacte SUV vers na het afronden van zijn studie Vehicle Design. De 40.1 is een duidelijk Scandinavisch product: eenvoudig getekend met pure lijnvoering. Invloeden uit modern productdesign, in plaats van automotive design, zijn glashelder. In de creatieve fase was productdesign dan ook een belangrijke bron van inspiratie voor Ian. Producten uit hedendaagse sciencefictionfilms ook, waaruit het designthema voor de SUV werd geboren: Tough Little Robot.

40.1 werd mooie XC40

Belangrijke merk-dna-elementen als de grillevorm, ondersteund door Thors hamerkoplampontwerp, komen terug in de down the road graphic. Van opzij gezien is de vorm van het rooster heel bijzonder naar binnen gekeerd: een unieke vormgevingsvondst. DeA-line gaat met één beweging via de stoere neus langs het dak naar onderen de achterste heup in. Prachtig geschulpte secties boven de wielen, volle flanken en een stevig grafische element boven de dorpel maken het geheel af. Met alle ingrepen maakt de XC40 duidelijk dat hij niet het kleine broertje, maar de jongere neef van de XC60 is: er is passende afstand, zowel conceptueel als esthetisch.

Het 40.2-concept is een carrosseriestijl die Volvo, op de gruwelijke S60 Cross Country na, niet eerder aanbood: een zogenaamde high-riding sedan. Ook de 40.2 loopt over van Volvo-onderscheidend-vermogen met buitengewoon veel karakter. De 40.1 is duidelijk een direct familielid van de 40.2, terwijl ze samen verder van de andere Volvo modellen afstaan. Ook de 40.2 heeft een onbevangen, prille levendigheid over zich. De scherp gepende character line over de flank kent kloeke body sections eronder. Samen met de vierkante afkadering van front en achtersteven zijn het onbetwistbaar geherinterpreteerde Volvo dna-elementen uit het verleden. De neus kijkt stoer zelfverzekerd de wereld in, maar is niet overmatig agressief en doet het geheel zonder ouderwets chroom brightwork op de grille. De Scandinavische inslag op onverdunde productdesignstijl.

40.2 werd Polestar 2 die daardoor niet authentiek was

En dan die automotivedesign-nachtmerrie. Want na het conceptueel ijzersterk uitgediept designwerk werd er vanuit hogerhand besloten dat de 40.2 form language niet als Volvo, maar als Polestar op de markt zou komen. Hoewel het ontwerp fabelachtig van 40.2 concept naar Polestar 2-productieauto werd vertaald, is het verhaal - onbetwist de belangrijkste reden voor de aanschaf van een auto - daarmee ernstig verzwakt, want immers niet meer authentiek. Het leven van een autodesigner gaat niet over rozen: dit moest gebeuren om via Polestar sneller marktaandeel te kunnen genereren op de kersverse markt van elektrische premium auto’s.

De evolutie naar Polestar-dna

Onder leiding van top-ontwerper Thomas Ingenlath, voorheen Senior Vice President Design bij Volvo Cars en nu CEO van Polestar, heeft het moederbedrijf vervolgens snel Polestar de ruimte voor ontwikkeling gegund. De Polestar O2 en Precept Concept maken duidelijk dat de evolutie naar Polestar-dna, van wat als vernieuwend Volvo-familiegezicht werd geboren, volop plaats kon vinden. Het heeft ondertussen geleid tot de eerste volledig als Polestar ontwikkelde auto: de 3. Zo werd de probleemjongere uiteindelijk toch nog een wonderkind.