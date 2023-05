Designreview Lynk & Co 01

Bij het beschrijven van Chinese auto’s gebruiken sommige reageerders op AutoWeek.nl woorden zoals 'slechte troep' en 'gejat design'. Volgens autodesigner Niels van Roij is het tijd om met een frisse blik naar moderne Chinese auto’s te kijken. De Chinezen komen namelijk niet... Ze zijn er al! Een designreview van de Lynk & Co 01.

Vanzelfsprekend zijn uitgesproken, ongefundeerde meningen schering en inslag online. In dit geval tekenen ze een groep mensen die vastzitten in oude denkbeelden.

Waar het Toyota en Honda in het Westen een jaar of twintig heeft gekost om serieus genomen te worden en met dito verkoopcijfers te komen, klaarden Hyundai en Kia deze klus in tien jaar. Een ongekende prestatie: in maar drie automodelgeneraties van geestdodende Sephia naar Stinger GT!

Trendsettende Kia- en Hyundai-modellen bewerkstelligden een verdubbeling in sales. Dat is direct te herleiden naar strategisch design van top auto-ontwerper Peter Schreyer die, nadat hij voor Audi de eerste generatie TT tekende, daar werd weggekocht.

Dan de Chinezen. De blamage met de Landwind X6, een Opel Frontera-kloon, staat velen nog scherp op het netvlies. Niet alleen de legendarisch slechte crashtestresultaten, ook het feit dat de importeur zelf liever zijn BMW X5 reed, sprak boekdelen.

Daarnaast zijn er websites volgeschreven over de eindeloze reeks Chinese kopieën van Amerikaanse of Europese auto’s, gemaakt van inferieure materialen. Deze verhalen leven in het westen door, want het is leuke borrelpraat. In China zijn ze allang verleden tijd. Een aantal jaren geleden stond de Chinese auto-industrie in de kinderschoenen, net zoals Japanners in de jaren 80 begonnen met aftreksels van westerse auto’s. Imitatie is een reguliere fase in volwassenwording van de auto-industrie. Daarna komt eigen denkwerk.

Reproductiehouding verandert bij Chinese merken

China is bezig met een agressieve inhaalslag: Japanners kregen in twintig jaar voet aan de grond, Chinezen in vijf. De reproductiehouding verandert mee: in een rechtszaak tegen Landwind, dat ervan werd beschuldigd de Land Rover Evoque te hebben gekopieerd, oordeelde een Chinese rechtbank dat de Landwind X7 te veel op de Land Rover leek. Conclusie was een productiestop!

Chinese autobouwers realiseerden zich ook de doelloosheid van een kopie-auto, die bij de introductie al verouderd is. Nog belangrijker: Chinese klanten accepteren duplicaten niet meer.

Een continu en radicaal zelfheruitvindingsproces ligt ten grondslag aan het Chinese succesverhaal. Met overweldigende snelheid en kritische reflectie worden auto’s ontwikkeld. Vierentwintig uur per dag door, met eigen designstudio’s in Amerika en Europa, onder bezielende leiding van weggekochte topdesigners – naar model van het Kia-succesverhaal.

Nieuwe visuele identiteiten en origineel designwerk werden in no time op complete modellengamma’s toegepast. Daarnaast lopen Chinezen voor op westerse fabrikanten met betrekking tot connectiviteit en interface-design: we kennen in Nederland Nio met Nomi, de spraakgestuurde AI-robot op het dashboard. Die kun je vragen naar accu-range, muziek, verwarming, navigatie, stoelmassage, selfies en meer. Bouw- en materiaalkwaliteit is ook veelal op Europees niveau.

De Lynk & Co 01 is een ander perfect voorbeeld van Chinese productontwikkeling, onzichtbaar gebouwd op het Volvo XC40-platform. Dat is noemenswaardig, omdat Porsche en Volkswagen voor de Cayenne en Touareg – veel duurdere modellen nota bene – niet alleen chassis delen, maar ook grote stukken van de body één op één overzetten.

Lynk & Co 01 is expressief, herkenbaar en zelfverzekerd

De 01 is expressief gepend, herkenbaar en behept met een zelfverzekerd uiterlijk. De carrosserieën worden met duo-tone kleurenschema's en voluptueuze, gespierde heupen uitgevoerd. Ook kent de 01 prettige proporties met een iets stijgende schouderlijn: een wigvormige, dynamische carrosserie. De krachtige grafische elementen, zoals de brede band in de neus, de koplampen hoog op de spatborden, de uitgesproken side vent en de naar beneden hakende achterlichten, zijn onderdeel van het typische Lynk & Co design-dna, ook toegepast op de 02, 03, 04 scooter, 05, 06, 07, 08 en 09 in China. Herkenningstekens zijn ook de volle surfacing: een kloeke huid met heel andere vormen dan op de Zweedse donorauto. Knap gedaan!

Het karakter van de 01 wordt verder verrijkt door een tweetal contrasterende vlakken in optionele velgen. Op de body worden deze vlakken door de lijst die boven de DLO loopt aangevuld: slim en consistent, veel frisser dan gebruik van chroom rond de ruiten bovendien. Deze werkelijk markante vindingen heeft Lynk & Co zich slim eigen gemaakt. Mocht er nu een auto met twee kleurvlakken in de velgen op de markt komen, dan zal dit automatisch te herleiden zijn naar Lynk & Co.

Onder de vlag van Geely, waaronder ook Volvo en Polestar vallen, is recentelijk Nederlander Ivo Groen (die een designcolumn heeft in het blad AutoWeek Classics; red.) verantwoordelijk gemaakt voor het samenstellen van een scala aan nieuwe merkwaardes. Lynk & Co heeft ondertussen in Zweden, China en andere landen designstudio’s. Ze bieden interessante kijkjes in onze culturen en behoeftes, die haarfijn worden opgepikt en vertaald naar producten waar zowel de Chinese autokoper als de westerse consument op zit te wachten. Naast een uitgesproken design biedt het merk ook een unieke, uiterst eenvoudige prijsstelling aan, met flexibele eigendomsmodellen en autodeelopties.

Chinese merken uniek in de wereld van autodesign

Extreem snel handelen en experimenteren met nieuwe ontwerpprocessen, aandrijvingstechnieken en mobiliteitsconcepten tezamen met de Chinese veranderingsbereidheid, maakt ze uniek in de wereld van autodesign en niet enkel een geduchte concurrent voor westerse automerken, maar zelfs een frisse wind in ons wat stijf geworden lokale autolandschap. Het soort intrinsieke kwaliteit dat zeer lovenswaardig is, zelfs op sociale media…