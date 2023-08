Daar waar de EV6 zacht en afgerond getekend is, gaat de EV9 een minder sympathieke kant op. De koets is zeer onderscheidend, met trefzekere, puntige vouwen en een stoer, gebeeldhouwd karakter. De auto is weliswaar niet zo extreem als de Tesla Cybertruck, maar heeft een forse zweem cyberpunk over zich. Dit vlaggenschip is een authentieke SUV met een gedurfd karakter. Autodesigner Niels van Roij bekijkt of de uitgesproken mastodont ook een goede designzet is.

De Opposites United designfilosofie van Kia, waarbij het combineren van contrasterende kwaliteiten en het daarbinnen vinden van synergieën centraal staat, is voor de Kia EV9 expliciet ingezet. De nieuwe elektrische Kia is brutalistisch getekend met originele esthetische vondsten. Uitzonderlijk verrassende details maken het lichaam gezien vanuit alle richtingen uniek. Kenmerkende oppervlaktes en geprononceerde grafische uitingen keren in al hun resoluutheid consistent terug: zo herhaalt zich het vormenspectrum van de diagonale afkappingen van de wielkast omrandingen, rond de D-stijl, koplampen, achterlichten en de onderzijde van de deuren.

Ook de ongewoon gevormde 19 tot 21-inch wielen sluiten naadloos bij de Opposites United designfilosofie aan. Naast de modernistische hardheid is de EV9 tevens geraffineerd. Dat kan over de Tesla Cybertruck niet worden gesteld. De EV9 is voorzien van cleane, pure surfaces en bijzondere transities tussen de oppervlakken.

Het zijaanzicht oogt uitgesproken groot, met zijn uniek, rechtopstaand profiel dat desondanks behoorlijk gestroomlijnd blijkt in de praktijk. Deze solide en monolitische look geeft de terreinauto een uiterst capabele uitstraling.

Kia EV9 blijft verfijnd, een BMW XM niet

Uitgesprokenheid en zelfverzekerdheid kan ook verworden tot een gebrek aan verfijning. De vraag of in het nieuws verschijnen een hogere prioriteit heeft dan het merk op lange termijn verder helpen - een die bij BMW Design zich al lang en breed heeft aangediend - schijnt door de ongewone oplossingen ogenschijnlijk wellicht ook wat door bij de EV9. Een BMW XM (designreview volgt binnenkort) is weliswaar zeer indrukwekkend, maar oogt weinig intelligent. Dat kan over de EV9 geenszins worden gezegd. Die auto is zowel sterk als verfijnd.

De krachtige, minimalistische huid kent uitgebouwde, driehoekige wielkasten. Het brede spatbord profiel is innovatief, met name op het punt dat twee contrasterende volumes samenbrengt. De driehoekige wielkast gaat over in een geheel vlakke schouder. Een schouder zo plat dat hij doet denken aan de Volvo’s van de jaren '80. Deze auto’s kenden een gelijke curve van dak, via DLO, over de deurhuid, naar de dorpel. Deze oplossing wordt zeer zelden bij moderne auto's toegepast, omdat het risico bestaat dat de flank plat en fragiel kan ogen. Bij de EV9 wordt de platheid door de zware spatborden opgeheven. Met recht Opposites United.

(tekst gaat verder onder foto's)

Het front is door minimale luchtstroomopeningen en de verticale koplampen die zich over het EV9 gezicht vertakken, een creatieve uiting. Het pièce de résistance is echter verder naar binnen in de neus te vinden: LED-pixels komen, uitvoering-afhankelijk, terug in het kunststof deel van de Digital Tiger Nose!

Er is een daytime running light aan de buitenkant van de unit, grote leds aan de binnenkant van het hoofdgedeelte van de koplamp en als optie is dus het decoratief element binnen het semi-transparante in carrosseriekleur gespoten deel van de bumper tevens met leds uit te rusten. Deze uitmuntende grafische uiting is nog nooit toegepast op een productieauto.

Zeer onderscheidend, gedurfd, karaktervol en origineel. Kia heeft duidelijk nog steeds een leidende rol binnen autodesign.