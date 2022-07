In aflevering twee van de nieuwe designreviewrubriek waarin ontwerper Niels van Roij nieuwe modellen beoordeelt is de Hyundai iOniq 6 aan de beurt. Daarin maakt de Nederlandse designer duidelijk waarom de 6 een gemiste kans is na de zeer geslaagde, karaktervolle 5.

Een goed auto-ontwerp drukt de mentaliteit van het merk uit. Traditioneel is de grille hiervoor essentieel. Echter, bij elektrische aandrijving is de grille functioneel niet meer nodig. Het bestaansrecht van deze belangrijke merkdrager vervalt daarmee. Autodesigners zoeken naar nieuwe manieren om het merkverhaal te uiten. Dat is een complexe zoektocht naar – en balans tussen karakter, relevantie en consistentie.

iOniq 5 is een nieuw ethos

Vorig jaar maart presenteerde Hyundai de uiterst origineel getekende Ioniq 5. Het exterieur kent

subtiele en directe links naar de Pony uit ‘75. De designers hebben duidelijk een kersverse look

neergezet die het nieuwe elektrische tijdperk inleidt voor de Koreanen. De stijl breekt bovendien met

het muurbloempje dat voorloper Ioniq (zonder 5) was. De Ioniq 5 is een nieuw ethos, met

betekenisvolle stijlkenmerken.

De 5 wekt een sympathiek jaren 80-gevoel op, zonder slap retrospectief design. De koets is

onderscheidend met zijn trefzekere puntige vouwen en stoere, maar charmante en benaderbare

karakter. Uitzonderlijk verassende details maken de body vanuit alle richtingen herkenbaar als “het

nieuwe” Hyundai. De aluminiumkleurige en fijnmazig gebeitelde kunststof onderzijde, met

geraffineerd geïntegreerde patronen, is een van de vele originele vondsten.

Patronen keren terug op de wielkastranden. De lijnen lijken uit de wielen te zijn geslingerd en matchen met de velgvormen. Koplampen, gesitueerd in een zwarte balk over de volledige breedte van de neus, zijn uitgerust met kleine LED-vierkantjes. Een herhaling van het LED-thema treffen we achterop de consistent gepende Hyundai aan. Enorm veel karakter in dit ontwerp en geen neppe grille benodigd: hulde!

Definiëren behoorlijke uitdaging

Het van het karakter van Hyundai’s toekomstige design-ethos blijkt echter een behoorlijke

uitdaging. Logischerwijs zou Ioniq 6 een vervolg moeten zijn op het splinternieuwe designthema van

5. Zoals jarengeleden Vel Satis en Avantime voor Renault de stilistische basis legden voor Mégane II

en chief designer Chris Bangle destijds zijn Flame Surfacing uitrolde over het BMW portfolio.

Relevante ideeën moeten consistent worden geïmplementeerd over de hele range – met eigen

karaktertrekken en interpretaties ervan, voor onderscheid tussen individuele modellen.

Echter, de uitgesproken scherp gedefinieerde proporties van de Ioniq 5 zijn plots komen te vervallen.

Hyundai Ioniq 6 mist de trefzekere vouwen op de zijkant van de 5.Bij de 6 zien we een volslagen andere uitwerking. De outline is romig en zacht. Evenals de vormen van de huid. Op de flanken zijn die vormen helaas ook nog eens teleurstellend generiek: Ioniq 6 mist de vrachtladingen karakter die 5 zo sterk maken. De trefzekere vouwen op de zijkant en gebeeldhouwde onderzijde met patronen zijn vervangen voor een universeel, uitwisselbaar gevormde light catcher. Dit naar buitenstekende carrosserie-element kunnen we terugvinden op bijna iedere moderne auto.

Bij de neus van de Hyundai Ioniq 6 ontwaart Niels van Roij een voorzichtige link met de geometrie van de iOniq 5.Bekijken we de neus, dan is er een voorzichtige link te ontwaren met de geometrie van Ioniq 5. Met

name het contrast tussen de diverse oppervlaktes en grafische uitingen is typisch voor die auto. De

horizontale zwarte baan onder de koplampen en ook de intakes in de onderbumper op Ioniq 6 zijn

vele malen harder en scherper gevormd dan de uitdrukkingen in de flank. Inconsistentie: we zien

twee clashende vormentalen op één auto.

LED-pixels brengt ze niet dichter bij elkaar

De Ioniq 5 LED-pixels komen weliswaar in de koplampen van de 6 terug en de grafische omtrek van

de achterlichten en diffusor van de 6 zijn een voorzichtige match met die van de 5, maar dat zijn

oppervlakkige details die de twee modellen, die een uiterst belangrijke taak hebben te volbrengen

voor Hyundai, niet werkelijk dichter bij elkaar brengt.

Er is klaarblijkelijk een strategische keuze gemaakt om de diverse Ioniq modellen sterk eigen karakter en een afwijkende interpretatie van het merk-DNA te geven. Vanzelfsprekend is het verre van ideaal te vervallen in het matruschka-poppetjes-model van Audi. Die line-up is extreem consistent, maar zelfs voor het geoefende oog is het lastig onderscheidend vermogen te bespeuren tussen diverse modellen.

Desalniettemin, het streven om iedere Ioniq eigen karakter te geven is bij Hyundai

doorgeschoten. De 5 en 6 ontberen synergie: geen gedeeld ethos voor de toekomstige elektro

Hyundai-tak.

De iOniq 6 is geen slecht ontwerp, maar het designteam lijkt teveel te hebben gewild. De zelfverzekerde en karaktervolle ideeën van Ioniq 5 zijn, op futiliteiten na, geheel losgelaten. Goed auto-ontwerp is strategie: en dus ook weten wanneer te stoppen met felle innovatie, zodat publiek kan wennen aan de nieuwe esthetica en het merkverhaal consistent blijft. Ioniq 6 is een gemiste kans en demonstreert de complexiteit van het zoeken naar de balans tussen karakter, relevantie en

consistentie.