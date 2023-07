Ford Design ging voor de nieuwe lichting elektrische voertuigen op zoek naar een ander concept en een nieuwe merkuiting. De Explorer is de pionier voor deze nieuwe Ford-designtaal. Het merk gaat met deze frisse koers terug naar haar oorsprong. De Amerikaanse roots blijken duidelijk uit het design van de Explorer, met zijn assertieve, opvallende en gedurfde proporties.

Deze auto is onbetwistbaar meer uitgesproken dan recente Ford-modellen, die op geen enkele manier levensvreugde uitdragen met hun generieke koetsen, flauwe non-descript vormenpalet en tamme uitstraling. Zo is de Focus al lang niet meer de verfrissende verschijning die de eerste generatie wel was, is de Kuga vlees noch vis en is de uitgaande Fiesta alles behalve een visueel feestje.

De Explorer staat daar diametraal tegenover, zonder buitensporig expressief te zijn. De auto heeft een sterke, maar niet overdreven agressieve uitstraling – vanzelfsprekend geïnspireerd op Fords iconische Amerikaanse SUV’s. Daar waar traditionele Amerikaanse SUV's een forse chromen grille kennen, is deze auto gedurfd voorzien van een 'schild' in plaats van een traditionele grille. Voor de Europese consument is de spirit van de klassieke Explorers in compact formaat benut.

Om deze grafische uiting zijn de koplampen gevormd. Hun boemerangvormige outline wordt centraal gelinkt door een horizontale zwarte band met het EXPLORER-opschrift. Een toegankelijkheid en vriendelijkheid blijkt uit de gehele opzet: de blik uit de koplampen is robuust, zelfverzekerd en gedrongen, maar tevens amicaal.

Achterop is een soortgelijke grafische uiting toegepast voor de achterlichten, ook deze zijn door een zwarte balk verbonden.

Deze Explorer is proportioneel uitstekend, met bovendien prettige verhoudingen tussen alle designelementen. Door de consistente toepassing van graphics, zoals de vorm van koplampen en achterlichten, de zilveren bumperinsert voor en achter en de fraaie samenwerking tussen de ruit-elementen en de C-pillar met decal, ziet de auto er rondom consequent en logisch uit. De 19- of 20-inchwielen naar keuze zijn op de hoeken van de carrosserie geplaatst en verdienen extra aandacht. Ontegenzeggelijk borduren ze esthetisch voort op ruwere, technische off-roadwielen. Ze kennen een fraaie wisselwerking tussen donker gekleurde elementen en diamond cut velg-oppervlaktes. Tevens bieden ze een significante hoeveelheid gesloten buitenzijde. Deze geslotenheid heeft grote aerodynamische voordelen, wat weer goed is voor de actieradius. Zo brengt Ford Design het beste van twee werelden samen: prachtige sculpturale juweeltjes onder deze nieuwe, relevant getekende Ford en tevens een grotere actieradius.

De Explorer doet de Volkswagen ID4-basis snel en volledig vergeten. Een glashelder bewijs dat een getalenteerd designteam, met strategische designdenker aan het hoofd, een exact gelijke technische basis kan toepassen met een geheel ander eindresultaat. Volkswagen-techniek zag er nog nooit zo goed uit.