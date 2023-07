Designreview BMW 5-serie: ‘Resultaat van onbegrip kernwaarden BMW’

Na de i Vision Dee – een volgens BMW bewust gereduceerd ontwerp om de aandacht te vestigen op de digitale ervaring en het merk-DNA – past de 5 visueel ogenschijnlijk aardig tussen dat extreem minimalistische concept en de (i)7 en 3-serie in. Autodesigner Niels van Roij over het exterieurontwerp van deze nieuwe generatie 5-serie. Als dat maar goed gaat.

Het exterieurontwerp van de 5 wordt bepaald door het drie-box-sedandesign dat typerend is voor die auto, weliswaar met een erg korte sedan-klep. De auto is een redelijk geproportioneerde, maar generieke sedan geworden, met name en profil.

Door de formaatreductie ten opzichte van andere extreem uitgesproken BMW-grille-graphics valt de 5 ogenschijnlijk wellicht beter op het netvlies dan de brutalistische XM en iX.

Daarmee is het nog niet automatisch een geslaagd ontwerp. Er zijn uitstekende wijzen om aan minimalisme te doen, maar de vraag is of minimalisme de meest relevante visie is voor BMW. Een volledige herijking zoals BMW een aantal jaren geleden introduceerde – en waar het merk met de 5 op doorzet – is duidelijk niet de wijze voorwaarts voor een succesvol premiummerk.

Onverstandige strategische productbeslissingen, die door middel van slechte ontwerpstrategieën richting productie worden geduwd, zijn het begin van het einde voor menig autofabrikant geweest. Aangezien BMW hét Duitse stijl- en rijdersmerk is, dienen die waarden boven alles te worden geconserveerd. BMW Design heeft als rol die essentie te vertalen in een exterieurontwerp dat precies dát verhaal vertelt. Onder de juiste leiding is het BMW-designteam in het verleden overigens buitengewoon capabel gebleken. Net als bij beleggen blijken in het verleden behaalde resultaten ongelukkigerwijs echter geen garantie voor de toekomst.

Hoe het moet? De E60 BMW 5-serie van Bangle

Hoe moet het dan wel? De E60 5-serie van Bangle: een ongekend charismatisch ontwerp. Agiel, maar krachtig, slank, maar gespierd,BMW-moderniteit en -traditie in perfecte harmonie. Bovendien was de E60 geen toevalstreffer. Weergaloze esthetiek door middel van perfecte proporties, fenomenale sculptuurcontrole uit de Flame Surfacing en onovertroffen conceptuele diepgang waren onder de Bangle-jaren kenschetsend voor BMW.

De 1-serie M Coupe, Mille Miglia Coupe Concept en M1 Concept, maar ook i3, i8, GINA Concept en Z4 zijn hiervan uitstekende voorbeelden, wat eerder al in de designreview van de i Vision Dee stond. Al deze auto’s delen een sterk onderscheidende neus, krachtige rechte schouderlijn, zelfverzekerde Hofmeister en sculpturale huid, om maar een aantal essentiële BMW-dna-elementen te noemen.



BMW heeft voor de nieuwe 5 – ogenschijnlijk onder dwang, op andere recentelijke BMW-modellen was hij geheel niet meer te vinden – een vage hint van een Hofmeister-knik geherintroduceerd. Met de beste wil is daar weinig BMW-specifiek ontwerpwerk aan.

Door gebrek aan bewogenheid en expressie in de huid, de surfacing, is de 5-serie vanaf de flank bekeken ook tamelijk oninteressant en weinig emotioneel. Optisch is het bepaald niet de vleesgeworden Freude am Fahren-identiteit die BMW zichzelf al jaren toeschrijft.

Boven alles moet een BMW prikkelen, en niet op de wijze waarop de XM overstimuleert. Deze 5-serie is helaas bijna net zo veilig getekend als de droevige blobjes van Mercedes-Benz.

Jarenlang kregen BMW-eigenaren magnifiek relevant getekende auto’s gepresenteerd: moderne, weloverwogen, delicate vormen, elegantie en expressie gevormd uit metaal, kunststof en glas. De kerneigenschappen van BMW gerespecteerd, de unique selling points aangesproken en uitvergroot door middel van design.

De nieuwe 5-serie is een zoveelste bewijs van gebrek aan bovenstaande kernkwaliteiten en daarmee het diepe onbegrip over de essentie van BMW-merkwaarde.