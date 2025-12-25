"Toen we besloten om het eerste model van de Neue Klasse in 2025 te onthullen, had ik een sedan voor ogen en geen SUV’’, bekent Van Hooydonk in een gesprek met AutoWeek. "Maar helaas, daar dacht de rest van de directie anders over.’’

In 2020, midden in de coronacrisis, ontstond bij BMW het idee om de Neue Klasse van weleer in een eigentijdse versie terug te brengen. De fabrikant koesterde warme herinneringen aan de klassieke modellen uit de jaren 60 die bekend staan onder die naam.

In 2020 zinnen gezet op een sedan

Van Hooydonk: "De Neue Klasse was destijds natuurlijk geen SUV, zo’n model bestond toen niet eens bij BMW. Dus toen ik in 2020 de opdracht kreeg om de Neue Klasse van toen naar het heden te vertalen, had ik mijn zinnen gezet op een sedan. Daarmee zou ik goed kunnen laten zien hoe we de designstijl vanuit het verleden naar de 21ste eeuw hebben gebracht. Maar het praktische probleem was dat het eerste model van de Neue Klasse in 2025 onthuld zou moeten worden. Die datum stond vast. En de iX3 was nou net de auto die in 2025 volgens de gebruikelijke cyclus bij BMW aan modelvernieuwing toe zou zijn. Daarom is die het uiteindelijk ook geworden.’’

i3 de Neue Klasse-sedan

Aan de ene kant vindt Van Hooydonk dat best jammer, bekent hij. "Ze hebben het mij en mijn team knap lastig gemaakt om die klassieke, herkenbare designstijl in een SUV terug te brengen. Maar uiteindelijk ben ik toch wel tevreden hoe het ons is gelukt, hoor. En wacht maar af: na deze iX3 volgt een model dat géén SUV is. Je zult zien dat daarin nog veel meer duidelijke kenmerken terug te vinden zijn van de Neue Klasse van vroeger.’’ Dat wordt de i3.

BMW 1500 was redding

De oorspronkelijke Neue Klasse - het eerste model was de BMW 1500 in 1962 - werd gepresenteerd in een tijd dat het helemaal niet goed ging met BMW. De Neue Klasse werd dan ook als een ware redding voor het merk bestempeld. Maar deze keer heeft BMW heel andere redenen om een Neue Klasse te introduceren. Het bedrijf is financieel succesvoller dan ooit, maar in een heel nieuw tijdperk beland, waarin alles anders lijkt te zijn. Deze eeuw wordt immers gekenmerkt door de overstap van brandstofmotoren naar elektrische aandrijving. Tegelijkertijd zijn auto’s computergestuurd, altijd online en zelfdenkend, vooral als het om de veiligheid gaat. Bovendien is er meer dan ooit aandacht voor het milieu, al dan niet geëist door overheden waar ook ter wereld. Voor BMW was dit alles aanleiding om de auto te herdefiniëren.

Licht is het nieuwe chroom

Ondanks dat zijn gedachten aanvankelijk naar een andere carrosserievorm uitgingen, is Van Hooydonk alsnog trots op de iX3 zoals die vanaf maart in de Nederlandse showrooms staat. Hij wijst erop dat de nieuwe iX3 de typische proporties van een echte BMW-SUV laat zien: stoer en sportief. "Maar let ook op het strakke design’’, zegt hij. "Nooit eerder hebben we een SUV met zo weinig luchtweerstand gecreëerd.’’

Kenmerkend is volgens hem ook dat het sierlijke chroom van klassieke BMW’s nu is vervangen door sierlijke verlichting. "Voor op de auto zijn hierdoor de bekende ‘nieren’ in het donker onmiddellijk herkenbaar. Achterop benadrukt de lichtsignatuur de breedte. Je zult de nieuwe iX3 dag en nacht herkennen als een BMW.’’

Van Hooydonk besteedde veel aandacht aan ruimte in de cabine en veel lichtinval op die plek. Een opvallende innovatie is het ‘panoramic vision scherm’. Daarmee kun je snel allerlei informatie aflezen, zonder je ogen van de weg te hoeven halen. Het scherm ligt in het dashboard verzonken en wordt weerspiegeld tegen de voorruit. Wat je ziet is dus eigenlijk een projectie. "Het klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet’’, verzucht Van Hooydonk. "Ik denk niet dat andere automerken dit gauw even zullen namaken.’’

De vernieuwing is ook in de vormgeving van het stuur duidelijk terug te zien. Het is de bedoeling dat de bestuurder daarmee eenzelfde grip krijgt als in een raceauto. Bovendien hoeft hij niet door het stuur heen te kijken, zoals meestal bij een conventioneel instrumentarium het geval is. Ronduit gewaagd is de beslissing om het centrale beeldscherm naar de bestuurder te richten, zoals dat vroeger bij sportieve auto’s ook al met de bedieningsknoppen werd gedaan. In het huidige tijdperk zullen bijrijders dat misschien niet altijd waarderen, want zij hebben minder zicht op het centrale beeldscherm dat steeds meer infotainment bevat.

Model moet nu acht jaar mee in plaats van zeven

Hoewel er zoveel mogelijk knoppen zijn weggelaten om het interieur strak te laten ogen, zijn belangrijke functies nog steeds onder het centrale scherm direct en eenvoudig bereikbaar, zoals klimaat, navigatie, audio en telefoon. Van Hooydonk: "We hebben vertrouwde eigenschappen van BMW’s gemengd met nieuwe. Hopelijk kunnen onze klanten het waarderen. We hebben ook geprobeerd zoveel mogelijk tijdloze vormgeving toe te passen. Voorheen gingen we ervan uit dat een model zeven jaar meegaat, maar vanaf nu rekenen we op acht jaar.’’

Chinese merken volgen

Van Hooydonk is inmiddels 61 jaar, maar zegt nog wel even door te willen gaan met zijn werk. "Sterker nog, eigenlijk is dit nog steeds mijn hobby.’’ De komst van nieuwe spelers op de markt, met name uit China, vindt hij een interessante ontwikkeling. "Ik volg dat op de voet. Maar het is mijn uitdaging om vooral in de toekomst te blijven kijken. Als ik Chinese auto’s zou gaan kopiëren, heb ik vier jaar achterstand in de designtrends. Je moet altijd je eigen koers blijven volgen in dit vak. We kregen destijds veel kritiek op de i3, onze eerste volledig elektrische auto, en ook op de X6, de eerste SUV-coupé. Dat wordt niets, zeiden sommigen. Ze kregen ongelijk.’’