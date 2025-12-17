Ga naar de inhoud
Designbaas Mercedes-Benz vertrekt, maar wordt niet opgevolgd door AI

Op eigen verzoek

Gorden Wagener Mercedes-Benz
Lars Krijgsman

De designbaas van Mercedes-Benz heeft er geen zin meer in. Gorden Wagener vertrekt als Head of Design bij Mercedes-Benz. Zijn opvolger staat al klaar.

Gorden Wagener maakt bij Mercedes-Benz deel uit van het meubilair. Wagener wandelde in 1997 voor het eerst een Mercedes-Benz-designstudio binnen en is sinds 2008 Head of Design. Al 17 jaar dus. In slechts één zin kondigt Mercedes-Benz het vertrek en de opvolging van Wagener aan. Gorden Wagener verlaat Mercedes-Benz 'op eigen verzoek', zo luidt de toelichting.

Op 31 januari trekt Wagener de deuren van de Mercedes-designstudio's voor het laatst achter zich dicht. In februari dit jaar speculeerde de Duitse designbaas nog dat hij opgevolgd zou worden door AI, al keek Wagener daarbij zo'n tien jaar vooruit in de kristallen bol. Zijn vertrek komt dus aanzienlijk eerder en zijn opvolger is geen ellenlang algoritme met gebrekkige fantasie, maar niemand minder dan Bastian Baudy. Baudy is bepaald geen onbekende, momenteel is hij namelijk Head of Design bij de AMG-afdeling van Mercedes-Benz. Mercedes-CEO Ola Källenius bedankt Wagener voor zijn bijdrages en wenst hem 'het beste voor de toekomst'.

Mercedes-Benz

