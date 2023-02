Designbaas Hyundai is World Car Person of the Year

Het is nog even wachten welke auto dit jaar World Car of the Year wordt. Wel is bekend wie zich dit jaar World Car Person of the Year mag noemen: SangYup Lee.

Wellicht krab je je even achter de oren bij het lezen van de naam SangYup Lee, maar een onbekende is het in autoland zéker niet. SangYup Lee is Executive Vice President en het hoofd van de designafdeling van de Hyundai Motor Group en staat ook tevens aan het roer van het Genesis Global Design Center. Dat Hyundai volop in de internationale spotlights staat, blijkt wel uit het feit dat vorig jaar President en Chief Creative Officer Luc Donckerwolke van Hyundai werd verkozen tot World Car Person of the Year.

Volgens de vakjury van de World Car Person of the Year-verkiezing wint SangYup Lee vanwege zijn leidende rol in de vormgeving van auto's als de Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Kona en N Vision 74. De Ioniq 5 viel vorig jaar in de prijzen en werd tijdens de World Car of the Year bekroond met de titel World Electric Car en sleepte de World Car Design-prijs binnen.

"Deze onderscheiding komt niet slechts een enkel individu toe, maar is de beloning voor een gedeelde collectieve passie voor creativiteit, aangemoedigd door de toewijding van het topmanagement van Hyundai dat zeer hoge eisen aan ons stelde", aldus Lee in een begeleidend schrijven. SangYup Lee is sinds 2016 bij Hyundai actief.