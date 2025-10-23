Ga naar de inhoud
Denza Z: Supercar van BYD komt hier op Porsches jagen

Denza Z Concept
Lars Krijgsman

Het Chinese BYD heeft een onstilbare honger naar marktaandeel. Zelfs in het hoekje van de elektrische supercars is het actief. En flink ook. Het lijkt met een elektrische supercoupé ook in Europa te gaan jagen.

BYD is in thuisland China de grootste autobouwer en wil niets liever dan dat ook in Europa zijn. Het verkoopt zijn automobiele waren onder diverse merknamen. Naast automerk BYD zijn ook Denza, Yangwang en Fangchengbao merken van de Chinese kolos. Yangwang heeft in de vorm van de heftige U9 al een elektrische supercar en ook BYD's merk Denza krijgt er een. Op deze spionagefoto's is die elektrische superexoot van Denza in Europa in testkostuum te zien. En dat is vast niet zomaar.

Spyshots Denza Z

De Denza Z beschikt ongetwijfeld over een heftige bonk elektrovermogen.

De elektrische krachtpatser op deze foto's is overduidelijk de productieversie van de eerder dit jaar in China gepresenteerde Denza Z. Dat was officieel nog een studiemodel, maar hij lijkt in vrijwel ongewijzigde vorm in productie te gaan. Hoe sterk de Denza Z wordt, weten we nog niet. Het apparaat zou natuurlijk de aandrijflijn van de genoemde Yangwang U9 kunnen krijgen. Ook is het niet ondenkbaar dat de Denza Z hardware krijgt die ook in de elektrische varianten van de Z9 en Z9 GT beschikbaar is. Dat zou betekenen dat de Denza Z9 965 elektropaarden krijgt. De Z9's zijn daarmee in staat om in 3,4 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h aan te tikken. De Denza Z zal met zijn kleinere formaat en dus lagere gewicht én betere aerodynamica ongetwijfeld nog rapper zijn.

In de conceptuele Denza Z was veelvuldig gebruik gemaakt van koolstofvezel. Ook had de voorbode een wegklapbaar stuur omdat je er ook autonoom je kilometers mee af zou moeten kunnen leggen. Wat daar allemaal van overblijft, valt nog te bezien.

Elektrische Auto Supercars & Sportscars

