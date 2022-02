DeLorean Motor Company geeft weer teken van leven

Een jaar geleden leek het erop dat DeLorean Motor Company eindelijk echt nieuw leven in geblazen zou worden. Helaas is het sindsdien toch weer stil gebleven en lijkt het op de zoveelste storm in een glas water. Of komt er nu echt wat aan?

Het gonst al jaren van de geruchten over een reïncarnatie van DMC. Begin 2020 kwam naar buiten dat de mensen die de merknaam nu in handen hebben in afwachting waren van de 'Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act' om met overgebleven onderdelen weer DMC-12's te gaan bouwen. Vervolgens bleef het weer een jaar stil en verscheen begin 2021 plots een teaser van Italdesign met daarop een moderne interpretatie van de DMC-12. "Wat is een betere manier om een icoon van de auto-industrie te vieren, dan met een glimp van de (nabije) toekomst. We houden je op de hoogte", aldus Italdesign. Dat klonk behoorlijk concreet, maar de raadt het al: er is nog geen vervolg. Nu wakkeren door Newnissanz.com opgedoken merklogo's de geruchten weer aan.

Het moderne DMC, een in Texas gevestigde onderneming die ook alweer 27 jaar bestaat, heeft deze nieuwe logo's geregistreerd in het Amerikaanse patentbureau USPTO. Behalve een moderne interpretatie van het DMC-logo zit er ook een ander beeldmerk bij dat lijkt te verwijzen naar de Güllwing-deuren van de DMC-12 (foto 2). Veel meer is er helaas op dit moment niet over te zeggen, maar er borrelt dus opnieuw iets. Als er al een goed jaar zou zijn om nou eens écht met iets nieuws te komen, is het dit jaar wel. Het is namelijk 40 jaar geleden dat de laatste originele DMC-12 van de band rolde in Noord-Ierland. Tegenvallende verkopen, gerommel met geldstromen en uiteindelijk de arrestatie van John DeLorean maakten toen een vroegtijdig einde aan een markant stukje autogeschiedenis.