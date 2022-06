Defensie neemt waterstofauto's in gebruik

Defensie heeft deze week negen waterstofauto's in gebruik genomen. De ingebruikname van de waterstofauto's moet bijdragen aan het doel van Defensie om in 2030 emissievrij te kunnen rijden. In de loop van dit jaar zal de vloot verder uitgebreid gaan worden.

Voorlopig bestaat het waterstof-wagenpark van Defensie uit vier Toyota Mirai's en vijf Hyundai Nexo's. Niet geheel toevallig zijn dat momenteel ook de enige twee waterstofauto's die daadwerkelijk in de showroom staan. Van de Nexo's is één exemplaar gespoten in het matgroen, de ander heeft de kleurstelling van de Marechaussee. Vermoedelijk zullen de Mirai's ingezet gaan worden voor het transport van hooggeplaatste personen binnen het Defensieapparaat. Goedkoop is het nieuwe materieel van Defensie in ieder geval niet: de huidige catalogusprijs van een Nexo bedraagt minimaal €69.995, de Mirai is verkrijgbaar vanaf €69.450.

Het blijft niet bij deze negen auto's, want Defensie stelt dat op korte termijn nóg eens negen waterstofauto's worden toegevoegd aan het wagenpark en dat het totale aantal waterstofauto's in september 'waarschijnlijk' is toegenomen naar 33 exemplaren. Volgens Defensie is er namelijk bij diverse eenheden vraag naar de waterstofauto's. Defensie wil de voertuigen dan ook veelzijdig gaan inzetten en op die manier meer kennis vergaren over onder meer de onderhoudskosten en hoe gebruikers de auto's ervaren. Op die manier kan Defensie naar eigen zeggen een goede afweging maken over het inzetten van waterstof- en batterij-elektrische voertuigen in de toekomst.