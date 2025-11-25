Ga naar de inhoud
Defender al helemaal klaar voor Dakar-rally van 2026

Defender Dakar D7X-R

Joas van Wingerden

Misschien kijk jij vooral uit naar de kerstdagen, maar veel autosportliefhebbers kijken al net iets verder vooruit. In januari is het weer tijd voor de Dakar-rally en deze Defender is er al klaar voor.

Het nieuwe jaar begint altijd goed voor liefhebbers van ronkende motoren en rondvliegend woestijnzand, want in januari is het traditiegetrouw tijd voor de Dakar-rally. Die vindt ook deze keer niet plaats in het gebied waar het decennialang allemaal gebeurde en waaraan de rally zijn naam dankt. De editie van 2026 wordt weer in Saudi-Arabië verreden en deze Defender is van de partij.

De auto heet voluit Defender Dakar D7X-R (ja, tegenwoordig is dat zonder Land Rover ervoor) en is gebaseerd op de Defender Octa. Die heftigste af fabriek Defender ooit is een perfect startpunt voor het ontwikkelen van een Dakar-auto, met zijn maar liefst 635 pk sterke aandrijflijn. Er wordt niet gesproken over extra vermogen voor deze Dakar-avonturier, maar dat lijkt ons ook niet heel noodzakelijk. Extra koeling is van de partij en ook is er een speciaal filter om zand uit de inlaat te houden en de achttraps automaat heeft andere overbrengingen om laag in de toeren al veel trekkracht te leveren.

Defender Dakar D7X-R.

Uiteraard zijn we er dan nog lang niet qua verschillen met de reguliere Octa. Zo is de spoorbreedte bijvoorbeeld 6 cm groter en staat de auto hoger op zijn wielen. Dat zijn wielen met maar liefs 35 inch grote terreinbanden erop. De Defender D7X-R heeft een in samenwerking met Bilstein ontwikkeld aangepast onderstel, met dubbele schokdempers achter en coil-overs voor, maar ook een nieuw remsysteem. In het interieur springt meteen de rolkooi in het oog en verder zijn er tal van extra knoppen en schermen aanwezig. Alles om zo snel én veilig mogelijk door de woestijn te komen. Aan Stéphane Peterhansel, Mika Metge, Rokas Baciuška, Oriol Vidal, Sara Price met Sean Berriman de schone taak om vier van deze Defenders aan de eindstreep te krijgen.

Land Rover Land Rover Defender

Land Rover Defender Octa

Test: Land Rover Defender Octa – Ultieme terreinbeul en asfaltracer

Nieuws
Spyshots Land Rover Defender

Land Rover werkt aan ruigere Defender

Achtergrond
Land Rover Defender

Waarom een elektrische Land Rover Defender onvermijdelijk is

Nieuws
Land Rover Defender Heritage Customs

Heritage Customs onthult Land Rover Defender die liefde viert

Nieuws
Land Rover Defender

Land Rover werkt aan Defender met brandstofcel

