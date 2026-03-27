Dealers verkochten meer auto's, prijzen gaan omlaag

De verkoop van nieuwe auto's lag afgelopen jaar iets hoger dan in 2024 en dat hebben autodealers ook gemerkt. De Bovag meldt dat er bij aangesloten vestigingen gemiddeld 337 nieuwe auto's werden verkocht, waar dat er in 2024 nog 310 waren. Groei dus, maar wel een beperkte groei. Bovag Autodealers-voorzitter Patrick Olgers: "2025 eindigde beter dan 2024 en ook beter dan verwacht, mede door een fikse, fiscaal gestuurde eindsprint. Maar de verkoop van nieuwe auto’s blijft kwetsbaar: de marges zijn flinterdun en structureel staan de aantallen in de nieuwverkoop onder druk. Dat is simpelweg niet houdbaar. Daardoor worden occasions steeds belangrijker voor het bedrijfsresultaat. Dealers en importeurs zullen daarom met elkaar in gesprek moeten over een betere balans."

Bij de verkoop van gebruikte auto's ging het inderdaad om aanzienlijk grotere aantallen en was de groei ook steviger. Gemiddeld kwam de occasionverkoop per vestiging uit op 433 stuks, tegenover 391 in 2024. Bovendien is de omzetstijging bij occasions ook groter, met 7,2 procent. Dat terwijl de gemiddelde verkoopprijs omlaag ging, van €18,992 naar €18.353. Ook bij nieuwe auto's kwam de gemiddelde verkoopprijs lager uit dan een jaar eerder, namelijk op €33.428 in plaats van €35.288.

De Bovag waarschuwt dat de gemiddelde omzetgroei van 4,3 procent bij autodealers zich vertaalt naar een vrij magere 1,16 procent nettowinst op de omzet en hoewel dat iets meer is dan de 1,07 procent van een jaar eerder, het duidelijk is dat het dealermodel onder druk staat. Dealers zullen meer geld moeten halen uit meer bezigheden volgens Olgers: "De conclusie over 2025 is niet dat het slecht gaat, maar dat de rek uit het traditionele businessmodel van de dealer raakt. Dat vraagt om scherpe keuzes. Dealerbedrijven zullen hun werkplaats verder moeten optimaliseren en digitaliseren, klanten beter moeten vasthouden om afnemend aftersaleswerk te compenseren en nadrukkelijker moeten kijken naar andere activiteiten, zoals occasions, lease, fiets en universeel onderhoud."