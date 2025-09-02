In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het is bepaald geen flitsende auto, maar op zijn eigen manier staat deze Nissan Sunny toch behoorlijk te stralen. Hij kan van jou worden, maar er zit om verklaarbare redenen een relatief stevig prijskaartje aan.

De Nissan Sunny was ondanks zijn naam nou niet direct hét zonnestraaltje van 's lands wegen in de jaren 90. Zeker dit exemplaar niet. Met zijn witte lakje en zwarte bumpers was dit eerder een grijze muis. Aan de Sunny kon je een bijzonder prettige auto hebben en eigenlijk werd hij ook uitsluitend gekocht om wat hij pragmatisch gezien te bieden had. Om diezelfde reden zijn er tegenwoordig maar weinig over in ons land, want van een innige band tussen mens en machine was vaak geen sprake bij een Sunny en de doorzetters gingen niet zelden de grens over naar verre oorden.

In Nederland is zo'n Sunny inmiddels dus echt een zeldzaamheid en daarbij oogt dit exemplaar op zijn wieltjes na ook nog eens heerlijk bescheiden. Zoiets zie je toch nooit meer? Het is bovendien een keurig bewaard gebleven Sunny. Met zijn kilometerstand van 57.039 had je ook haast niet anders mogen verwachten. Dit lijkt echt weer een typisch gevalletje 'van een oud vrouwtje geweest'. Dat hoeft niet per se gunstig te zijn voor de techniek, omdat er waarschijnlijk vooral korte ritjes mee gemaakt zijn. Let dus wel even op hoe de boel er onderhuids bij staat.

Wat al deze pracht en praal moet kosten? €3.990 is de vraagprijs. Op zich snappen we dat wel, want vind maar eens een tweede Sunny die er zo bij staat en zo weinig kilometers op de teller heeft. Anderzijds is het wel de vraag of er iemand is die vier mille (of iets in de buurt daarvan) over heeft voor een Sunny. Eén ding is zeker: hier móet wel een liefhebber voor langskomen. We weten dat ze bestaan, Sunny-liefhebbers. Op naar Sittard!