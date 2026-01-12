De Zeekr 7X is in Nederland de grootste SUV die je bij Zeekr kunt bestellen. In thuisland China bestaat er de nog veel grotere 9X. Daartussen nestelt zich straks een nieuw model: de Zeekr 8X. AutoWeek kan je die nieuwe SUV ruim voordat hij officieel wordt onthuld al laten zien.

De Zeekr 7X is met zijn lengte van 4,83 meter bepaald geen kleine jongen. In thuisland China heeft Zeekr echter nog een aanzienlijk groter model op het menu staan. Die heet Zeekr 9X en is met een lengte van 5,25 meter werkelijk enorm. Voor de Chinese klant die de 7X te klein en de 9X te groot vindt, komt er een oplossing. Die heet - je verwacht het niet - Zeekr 8X. In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek de eerste foto's en de eerste informatie over de nieuwkomer opgedoken.

De Zeekr 8X is 5,1 meter lang, 2 meter breed en 1,78 meter hoog. Tussen de voor- en achteras zit maar liefst 3,06 meter. De fonkelnieuwe SUV is 14 centimeter korter dan grote broer 9X, maar is wel mooi 27 centimeter langer dan de 7X. Wat formaat betreft is de 8X daarmee vergelijkbaar met de Mercedes-Benz EQS SUV. In tegenstelling tot die Zeekr 7X is de 8X overigens geen EV, maar een plug-in hybride. De benzinemotor lijkt echter nooit de wielen aan te drijven. Inderdaad: ook de 8X lijkt een zogenoemde EREV te zijn. Een elektrisch aangedreven model met een benzinemotor die de accu bijlaadt. De benzinemotor is een 279 pk sterke 2.0 viercilinder. Hoe krachtig de elektromotoren zijn, weten we nog niet. Wel weten we dat de accu 70 kWh groot is. Grote broer Zeekr 9X - ook een elektrisch aangedreven SUV met benzinemotor - is er behalve met die 70-kWh accu ook met een 55-kWh accupakket. Als ook de elektromotoren overeenkomen met die van de 9X, betekent dat dat ook de 8X een versie krijgt met drie elektromotoren en een systeemvermogen van zo'n 1.400 (!) pk.