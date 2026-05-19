De Xiaomi YU7 GT is nu de snelste SUV op de Nordschleife

De Xiaomi SU7 Ultra knalde vorig jaar in slechts 7 minuten en een kleine 5 tellen over de Nürburgring-Nordschleife. Daarmee legde de SU7 Ultra een ronde op het ruim 20 kilometer lange Duitse circuit sneller af den de Porsche Taycan Turbo GT en Tesla Model S Plaid met Track Package. De SU7 Xiaomi is inmiddels niet meer de snelste elektrische auto op de 'Ring. Gelukkig voor het merk kan het nu wel een ander ronderecord op naam zetten. Dankzij de Xiaomi YU7 GT.

De Xiaomi YU7 GT is de absolute topversie van de van nature al niet malse YU7. In dit geval heeft Xiaomi er ook nog eens een Track Pack op gezet. Wat dat de 1.003 pk sterke elektrische SUV oplevert: een rondetijd van 7 minuten en 34,931 seconden. Daarmee stoot de YU7 GT de Porsche Cayenne Turbo GT van de troon (7 minuten en 38,925 seconden). Relevant? Nee. Snel? Dat wel.