Het leek er midden jaren 90 sterk op dat Volkswagens opperhoofd Ferdinand Piëch het een beetje zat begon te worden met het imago van zijn merk. De uitdrukking ‘wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje’ bestond niet voor hem. Volkswagen moest maar eens gaan meedraaien in de eredivisie van de autowereld, vond hij. Dat verplichtte hem om modellen te bouwen die zich zouden kunnen meten met het allerbeste wat die wereld te bieden had. Met genoeg geld in kas en voldoende capabele mensen in huis, zou Piëch de wereld een poepie laten ruiken - nota bene inclusief de merken uit de Volkswagen Groep die zich reeds op dit niveau bewogen.

W12 bestond uit twee VR6-motoren

Het uitgangspunt was een knaap van een motor: een 5,6-liter twaalfcilinder. Piëch wilde deze machine, een samensmelting van twee niet minder vermaarde VR6-motoren, onder het motordeksel van een supersportwagen aan de wereld tonen. Dat werd, op de Tokyo Motor Show van 1997, de opmerkelijk strak gelijnde concept-car Volkswagen W12. Het apparaat was lekker provocerend in boterbloemetjes-geel gespoten, een populaire tint voor Lamborghini’s uit die tijd.

De neus van de auto toonde trots hetzelfde merklogo als de 21 miljoen Kevers die hem voorgingen. Het contrast kon niet groter zijn. Twaalf cilinders, in een unieke configuratie van 2 x 2 x 3 stuks, die de vier wielen integraal aandreven. Het motorvermogen van 420 pk overtrof ruimschoots dat van de Ferrari F355 en, met iets minder marge, dat van de Porsche 911 Turbo.

Met zulk cijferwerk was de Volkswagen W12 in de eerste instantie een auto die veel vragen opriep. De belangrijkste: was Volkswagen gek geworden? Genève, krap een jaar later. Volkswagen toonde andermaal een studiemodel van een supersportwagen: de W12 Roadster. Ja, hetzelfde model als in Tokyo, maar dan in Ferrari-rood en... topless! Was Volkswagen nu helemaal…? Dan een stapje van drie jaar. De Volkswagen W12 doet wederom op spectaculaire wijze van zich spreken. Weer in Tokyo, nu in feloranje, en met 600 pk. het model oogt krijgshaftig en serieus.

Weer een jaar later. De locatie is nu geen autoshow, maar het 12,6 kilometer lange, cirkelvormige circuit van Nardò in Italië. De als concept-car geboren Volkswagen W12 legt tijdens een non-stopsessie van 24 uur maar liefst 7.740 kilometer en 576 meter af, wat overeenkomt met een recordbrekend gemiddelde 322,981 km/h. Jammer genoeg werd deze prestatie geen kroon op de carrière van de W12, maar een sluitstuk. Piëch en zijn team waren inmiddels te druk met andere zaken. Zoals een nóg meer cilinders tellend project, De Bugatti Veyron.

En de W12-motor? Die zagen we terug in de prestige-objecten die de productiefase wel haalden, de Phaeton en de Touareg.