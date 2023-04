De Volkswagen Golf R Cabrio was overbodig, niet echt leuk en erg duur

In een tijd dat de cabriolet uit de gratie is valt bij het doorlopen van de archieven de komst van de Volkswagen Golf R Cabriolet op, nu tien jaar geleden. Van de laatste generatie Golf met stoffen kap was niet alleen een GTI, er kwam in het voorjaar van 2013 ook een R-versie. Dat hadden ze niet hoeven doen bleek na een test.

In februari 2013 kondigde Volkswagen de Golf R Cabriolet aan. Wolfsburg had eerder al een concept laten zien die het tot 270 pk schopte net als de toenmalige dichte Golf VI R. Uiteindelijk werden het er 265 pk voor het productiemodel. Hoe dat zo? Omdat Volkswagen de cabriolet uiteindelijk voorwielaandrijving in plaats van vierwielaandrijving heeft gegeven. De verstevigingen die nodig zijn om het verlies van het dak te compenseren namen zoveel ruimte in, dat er geen plaats meer was voor aandrijving van de achterwielen.

Golf R Cabrio had aandrijflijn Scirocco R

De auto heeft daarom de aandrijflijn van de voorwielaangedreven Scirocco R gekregen. En die heeft 265 pk. Misschien was het maar goed ook dat de 4Motion achterwege bleef want uiteindelijk woog de open R 1.515 kilo! Dat was bijna 100 kilo zwaarder dan de dichte Golf R, die wel vierwielaandrijving had. De R Cabrio had dan ook 6,4 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te sprinten, de dichte 5,5 seconden.

De Golf VII was er al in 2013 maar daar kwam nooit een cabriolet van, dus deed Volkswagen wat het wel vaker deed met cabriolets, de oude generatie mocht als open variant naast de nieuwe blijven bestaan. Tot 2016 zelfs. De techniek van de Golf R Cabrio was ook al snel achterhaald want de R-versie van de VII verscheen eveneens in 2013, met 300 in plaats van 270 pk. Het maakt het verhaal van de Golf R Cabrio nog specialer, los van het feit dat er in het verleden nooit echt snelle uitvoeringen van de Golf Cabrio hebben bestaan. Met een prijs die begon bij €56.690 werd het een kansloze missie.

In de test (kijk ook deze video nog even terug) die we in de zomer van 2013 met de Golf R Cabrio maakten was de conclusie dan ook: Oogt leuk, maar als product overbodig, niet overdreven leuk en erg duur. Geen enkel meerwaarde ten opzichte van de GTI Cabrio, behalve de naam. Over tien jaar leuk voor verzamelaars.

Golf R Cabrio: qua prijzen geen verzamelaarsobject

Maar zelfs dat laatste moeten we nu in twijfel trekken: we vinden er twee die te koop staan in het occasiongedeelte op onze site, voor prijzen die weliswaar stevig zijn maar niet van het niveau dat je van een verzamelaarsobject zou verwachten.